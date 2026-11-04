Kızılcık Şerbeti'ne Kısa Süreliğine Katılan Gökberk Yıldırım'ın Nursema'yla Yıllar Öncesine Dayanan Tanışıklığı

Televizyon ekranlarının en tartışmalı dizileri arasında bulunan Kızılcık Şerbeti, dikkat çeken senaryosunun yanında oyuncularıyla da sık sık gündeme geliyor.

125. bölümde kadroya katılan ve 134. bölümde veda eden Gökberk Yıldırım da dikkat çeken simalar arasında. Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakteriyle ününü daha da artıran Ceren Karakoç ile Gökberk Yıldırım yıllar önce bir başka projede yine birliktelerdi. İkiliyi bir araya getiren proje, günlük dizi takipçilerinin yakından hatırlayacağı bir yapımdı!

Gökberk Yıldırım ile Ceren Karakoç'un Yolları "Beni Affet"te Kesişmişti!

Bir dönemin büyük ilgi gören yapımlarından Beni Affet uzun süre ekranlarda kaldı ve pek çok oyuncuyu izleyiciyle buluşturdu. Yıldırım ve Karakoç da bu projede yer alan, uzun süre kadroda bulunan isimler arasında yer alıyor.

Günümüzde farklı bir dizide yollarının yeniden kesişmesi eski yapımı hatırlamak için güzel bir fırsat. Özellikle Beni Affet dönemini takip eden seyirciler için bu detay hoş bir sürpriz oldu.



Nursema'nın ve Ceren Karakoç'un Süreç İçindeki Değişimi de Çok Konuşuldu

Ceren Karakoç Nursema karakteriyle geniş bir izleyici kitlesiyle buluştu. Karakterin hikâye boyunca yaşadığı değişimler onu dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri hâline getirdi. Gökberk Yıldırım'ın da kadroya dâhil olmasıyla birlikte Ceren Karakoç'un da kariyer yolculuğu yeniden dikkat çekti.

2010 yılında "Şevkat Tepe" dizisinde Ruken karakteriyle oyunculuk hayatına başlayan 1984 doğumlu oyuncu bugün neredeyse tüm Türkiye'nin tanıdığı bir simaya dönüştü. Hemen ardından 2011 yılında Beni Affet'le uzun soluklu bir maceraya başladı. Bu günlük dizi Ceren Karakoç, Gökberk Yıldırım gibi pek çok genç yeteneğin sektöre adım atmasını sağladı.