Çağan Efe Ak ve Armağan Oğuz Bodrumspor Maçında Görüntülendi

Kanal D’nin sevilen dizisi Daha 17 bu kez ekranlardan değil, tribünlerden ses getirdi. Dizinin oyuncuları ve yönetmeni, Ümraniyespor karşılaşmasında Bodrumspor’un yanında oldu.

Yıldız İsimler Bodrum Şehir Stadyumu’nda





Kanal D’nin Bodrum’da çekilen fenomen yapımı Daha 17’nin oyuncuları Çağan Efe Ak (Aras) ve Armağan Oğuz (Hakan) ile dizinin yönetmeni Emre Kabakuşak, Bodrumspor’u Ümraniyespor karşılaşmasında yalnız bırakmadı. Üçlü, Bodrum Şehir Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi tribünden takip ederek yeşil-beyazlı ekibe destek verdi. Karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

"Biz Hiç Kaybetmedik"

Maçın ardından Bodrumspor’un resmi sosyal medya hesaplarından, Daha 17 ekibinin futbolcularla soyunma odasında çektirdiği hatıra fotoğrafı paylaşıldı. Paylaşıma, Kulüp Başkanı Taner Ankara’nın, “Biz hiç kaybetmedik; ya kazandık ya öğrendik” sözleri damga vurdu.

Örnek Dayanışma

Pazar akşamları izleyicileri Kanal D ekranlarında buluşturan Daha 17’nin oyuncuları, Bodrumspor ile daha önce de anlamlı bir projede bir araya gelmişti. 18. Uluslararası Sarı Yaz Festivali kapsamında düzenlenen İyilik Pazarı’na katılan oyuncular, eğitime destek için gönüllü olmuştu. Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Helin Elveren ve Batuhan Mora’nın yer aldığı etkinlikte vatandaşlar oyunculara yoğun ilgi göstermiş, futbol ve sanat dünyasını buluşturan bu dayanışma büyük takdir toplamıştı.

Pastel Film imzalı Daha 17, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.