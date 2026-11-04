Güneşin Doğduğu Yer'de Fırtına Kopuyor: Kenan ve Ceyhun Leyla İçin Karşı Karşıya!

ATV'nin dizisi Güneşin Doğduğu Yer 8. bölümüyle ekrana geliyor. Kenan'ın Leyla'yı kaçırması Ceyhun'u harekete geçirirken dengeler değişiyor.

Güneşin Doğduğu Yer'de Fırtına Kopuyor: Kenan ve Ceyhun Leyla İçin Karşı Karşıya!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-11-2026 14:25

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ‘Ketche’ Hakan Kırvavaç’ın oturduğu dizisi ‘Güneşin Doğduğu Yer’, Perşembe akşamı sekizinci bölümüyle ekrana geliyor.

Leyla İçin Büyük Savaş: Ceyhun Sınır Tanımıyor!

Kenan’ın Leyla’yı kaçırdığını öğrenen Ceyhun harekete geçer. Leyla’yı Kenan’ın elinden almak için sınır tanımayacağını göstermesi, Kozan ailesinin endişelerini giderek artırır. Bu sırada Leyla’yı geri kazanmaya çalışan Kenan için gerçekler giderek daha karmaşık bir hal alır.
 

Celadet ve Zeki Yüzleşmesi

Celadet, Zekiyle sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Girdiği savaşlardan mağlup çıkmaya başlayan Celadet, yeni kozlar oynamak zorunda kalır.

Beklenmedik bir kaza iki ailenin gündemini de değiştirir. Kenan kendisinden uzaklaştıkça öfkesi büyüyen Hanzade, tartışmaların dozunu giderek artırır.

Leyla için Teneke Mahallesinde hayat giderek zorlaşırken şüpheleri iyice büyüyen Kenan tüm dengeleri değiştirecek bir hamlede bulunur.

Kenan, Leyla’yı yeniden kazanabilecek mi? Ceyhun’un Leyla için göze aldıkları, iki aileyi nasıl karşı karşıya getirecek? Celadet’in yeni kozları onu köşeye sıkışmaktan kurtaracak mı? Kenan’ın büyüyen şüpheleri hangi gerçeğin kapısını aralayacak? Tüm bu soruların yanıtları perşembe akşamı atv’de!

Görkemli Kadro Ekran Başında Buluşturuyor


Dizinin oyuncu kadrosunda Burak Özçivit (Kenan), Sibel Taşçıoğlu (Celadet), Görkem Sevindik (Ceyhun), Beyza Gümülcine (Leyla), Hilal Anay (Hanzade), Muharrem Türkseven (İhsan), Bahar Süer (Gül), Nazlıcan Demir (Munise), Çağıl Aydıner (Suzi), İlker Yavuz Aksakal (Zeki), Kenan Civiniz (Medet), Sahra Gümüş (Ahsen), Meriç Özkaya (Cezmi), Gamze Bayraktaroğlu (Şennur), Alper Kut (Hikmet), Ezgi Bektaş (Havva), Yeliz Doğramacılar (Alev), Devrim Yakut (Devran) ve Ali Erkazan (Heybet Dede) yer alıyor.

Güneşin Doğduğu Yer yeni bölümleriyle her Perşembe akşamı atv’de.

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