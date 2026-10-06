Sibel Can'ın Çocukluk Fotoğrafı Gündem Oldu!

Sahne hayatına çok genç yaşta adım atan Sibel Can, bu kez şarkılarıyla değil, yıllar öncesine ait bir fotoğrafıyla gündeme geldi. Kısa saçları ve çocukluk dönemindeki görüntüsüyle objektife poz veren sanatçıyı karede ilk bakışta tanımak oldukça güç. Bugün Türk müziğinin tanınan isimlerinden olan Can'ın çocukluk hâli, yıllar içinde geçirdiği değişimi de gözler önüne serdi.

Fotoğraftaki Küçük Kız Sibel Can Çıktı

Sosyal medyada yeniden dikkat çeken çocukluk karesindeki kişinin Sibel Can olduğu ortaya çıktı. Bugünkü sahne görüntüsünden oldukça farklı görünen sanatçı, kısa saçlarıyla objektife bakarken görülüyor. Fotoğrafın gündeme gelmesiyle birlikte Can'ın çocukluk yılları ve sanat hayatının nasıl başladığı da yeniden hatırlandı.

1 Ağustos 1970'te İstanbul'un Karagümrük semtinde dünyaya gelen sanatçının gerçek adı Sibel Cangüre. Babası Engin Cangüre'nin keman sanatçısı olması sayesinde müzik dünyasına yabancı bir ortamda büyümeyen Can, sahneyle tanışmak için uzun yıllar beklemedi.

14 Yaşında Sahneye Çıktı

Sibel Can'ın kariyerinin başlangıcı, bugünkü şarkıcılık kimliğinden farklıydı. Henüz 14 yaşındayken oryantal dansçı olarak profesyonel şekilde sahne almaya başladı. Babasıyla birlikte yurt içi ve yurt dışındaki turnelere katılan Can, daha sonra İstanbul'daki önemli eğlence mekânlarında sahne aldı.

Kariyerindeki önemli dönemeçlerden biri Maksim Gazinosu oldu. Nükhet Duru'nun yönlendirmesiyle Fahrettin Aslan tarafından keşfedilen genç sanatçı, burada dönemin ünlü isimleriyle aynı sahneyi paylaştı. Henüz 17 yaşındayken assolistliğe yükselmesi, kariyerindeki hızlı çıkışın en dikkat çekici adımlarından biriydi.

Dans Pistinden Müzik Listelerine

Sahnedeki başarısı kısa sürede müzik kariyerine de taşındı. Sibel Can, 1987 yılında Günah Bize adlı ilk albümünü yayımladı. Orhan Gencebay'ın destek verdiği çalışma, sanatçının şarkıcılık kariyerindeki önemli başlangıçlardan biri oldu. Albümün ardından Can, yıllar içinde Türkiye'nin en tanınan kadın sanatçılarından biri hâline geldi.

Bugün Sibel Can denildiğinde güçlü sahne performansı ve uzun yıllara yayılan müzik kariyeri akla geliyor. Ancak yıllar öncesinden kalan bu çocukluk fotoğrafı, ünlü sanatçının sahne ışıklarıyla tanışmadan önceki hâlini yeniden gündeme taşıdı. Kısa saçlı o küçük kızın, ilerleyen yıllarda Türkiye'nin en tanınan assolistlerinden biri olacağını fotoğrafa bakarak tahmin etmekse pek kolay değil.