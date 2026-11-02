Hakan Çelebi'den Canlı Yayında "Allah rahmet eylesin" Çıkışı: Sunucuyu Fena Bozdu!

Yeraltı dizisinin Paşa'sı Hakan Çelebi konuk olduğu programda babasının vefatından bahsederken "Allah rahmet eylesin" demeyen sunucuyu bozdu.

Hakan Çelebi'den Canlı Yayında
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-11-2026 13:35

Now TV'de ekrana gelen fenomen dizi Yeraltı'nda Paşa Hanoğlu karakterini canlandıran Hakan Çelebi  katılıdı bir programda yaptığı çıkışla gündeme geldi. Babasının vefatından söz eden oyuncu, sununun "Allah rahmet eylesin" dememesine tepki gösterdi. İşte detaylar...
 

Babasının Vefatından Bahsetti Beklediği Tepkiyi Alamayınca Dayanamadı 


Genç kuşağın öne çıkan isimlerinden Hakan Çelebi, Ecem Dinçkal'ın sunuculuğunu üstlendiği programa konuk oldu. Başarılı oyuncu programda hayatına dair detayları anlattı. Babasının vefatından da bahseden Çelebi, "Babam 10 yıl önce rahmetli oldu" dedikten sonra kısa bir es verdi. Sunucudan bir cevap alamayınca da tepki gösterdi.

 

"Seküler Olabilirsiniz Ama.."


Yeraltı'nın Paşa'sı "Tamam seküler bir program olabilirsiniz ama böyle şeyler de olsun yani. Şaka yapıyorum bu arada. Hani normalde böyle deyince beklersin hani karşı taraf böyle senden bekliyorum. Senden de hiç öyle bir öyle bir şey almayınca, bunu diyene karşı taraf ‘Allah rahmet eylesin’ der" ifadelerini kullandı. . Sunucu Ecem Dinçkal ise "Burayı kestireceğim ben boşluğuma geldi" dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

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