Hakan Çelebi'den Canlı Yayında "Allah rahmet eylesin" Çıkışı: Sunucuyu Fena Bozdu!

Now TV'de ekrana gelen fenomen dizi Yeraltı'nda Paşa Hanoğlu karakterini canlandıran Hakan Çelebi katılıdı bir programda yaptığı çıkışla gündeme geldi. Babasının vefatından söz eden oyuncu, sununun "Allah rahmet eylesin" dememesine tepki gösterdi. İşte detaylar...



Babasının Vefatından Bahsetti Beklediği Tepkiyi Alamayınca Dayanamadı



Genç kuşağın öne çıkan isimlerinden Hakan Çelebi, Ecem Dinçkal'ın sunuculuğunu üstlendiği programa konuk oldu. Başarılı oyuncu programda hayatına dair detayları anlattı. Babasının vefatından da bahseden Çelebi, "Babam 10 yıl önce rahmetli oldu" dedikten sonra kısa bir es verdi. Sunucudan bir cevap alamayınca da tepki gösterdi.

"Seküler Olabilirsiniz Ama.."

Yeraltı dizisi oyuncusu Hakan Çelebi, katıldığı programda babasının vefatından söz ederken sunucunun bir şey dememesi üzerine: "Tamam, seküler bir program olabilirsiniz ama böyle söylediğinde karşı taraftan 'Allah rahmet eylesin' beklersin." https://t.co/eWULLGjNsN — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) November 2, 2026



Yeraltı'nın Paşa'sı "Tamam seküler bir program olabilirsiniz ama böyle şeyler de olsun yani. Şaka yapıyorum bu arada. Hani normalde böyle deyince beklersin hani karşı taraf böyle senden bekliyorum. Senden de hiç öyle bir öyle bir şey almayınca, bunu diyene karşı taraf ‘Allah rahmet eylesin’ der" ifadelerini kullandı. . Sunucu Ecem Dinçkal ise "Burayı kestireceğim ben boşluğuma geldi" dedi.