2 Yıllık İlişkide Mutlu Son Yakın mı? Bülent Şakrak Sevgilisine Aşkını Haykırdı

Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci'yle 8 yıl süren ilişkisini 2023 yılında anlaşmalı olarak tek celsede sonlandırmıştı. Bu evlilikten Ali adında bir oğlu bulunan başarılı oyuncu boşanmanın ardından gönlünü Duygu Arabacıoğlu'na kaptrmıştı. 49 yaşındaki Şakrak ile 32 yaşındaki Arabacıoğlu'nun aşkları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

"Evet, Evlenmek İstiyoruz"



Son olarak Bülent Şakrak, Esra Dermancıoğlu'nun sunduğu "Neden Esra?" programına konuk oldu. Burada özel hayatına dair samimi ve içten itiraflarda bulundu. Duygu Arabacıoğlu'na olan aşkını her fırsatta dile getiren oyuncu, "Evlenmek istiyor musun?" sorusuna şöyle cevap verdi:



"Evet, evlenmek istiyoruz. Sevgilimi çok seviyorum. Çok huzurum yerinde. Keyfim çok iyi.

2 Yıllık İlişkide Mutluluk Tablosu

Bülent Şakrak sevgilisine dair "Şimdi 2 yıla geldik. Dinginim, mutluyum, huzurum çok önemli" dedi. Başarılı aktörün bu açıklamaları kısa süre içerisinde sosyal medyanın en çok konuşulan magazin gelişmeleri arasına girdi. Çiftin evlilik yolunda ilerleyen mutlu birlikteliği hayranları tarafından da büyük bir ilgi ve beğeniyle karşılandı.