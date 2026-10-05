Sibel Can'dan Boğaz'da Muhteşem Konser: Güçlü sesi, Eşsiz Yorumu ve Zarafetiyle Büyüledi

Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, Mandarin Oriental Bosphorus'ta gerçekleşen Anadolu Hisarı projesinin özel lansman gecesinde sahne alarak büyüledi.

Sibel Can'dan Boğaz'da Muhteşem Konser: Güçlü sesi, Eşsiz Yorumu ve Zarafetiyle Büyüledi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-10-2026 09:27

Türk müziğinin buğulu sesi, zamansız zarafeti ve sahnedeki o devleşen enerjisiyle yıllardır kalbimizi çalan Sibel Can bu kez Boğaz'ın kıyısında gerçekleşen pırıltılı bir davetle gündeme damgasını vurdu!

İş, sanat ve cemiyet hayatının en gözde isimlerini bir araya getiren Anadolu Hisarı projesinin özel lansman gecesinde sahne alan usta sanatçı şarkıları ve enerjisiyle davetlilere adeta unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti.

Boğaz'ın Kıyısında Dev Buluşma!

İstanbul'un en prestijli adreslerinden Mandarin Oriental Bosphorus'ta gerçekleşen bu özel gece gayrimenkul ve cemiyet dünyasının dev isimlerini aynı çatıda buluşturdu. İş dünyasının önde gelen simalarının yoğun ilgi gösterdiği lansmanda tüm bakışlar ise gecenin assolistine kilitlendi.

Sibel Can'dan Nostaljik Komşuluk Vurgusu!

Gecenin onur konuğu olarak sahneye çıkan Sibel Can dillerden düşmeyen hit şarkılarının yanı sıra Türk sanat müziğinin en nadide eserlerini o kendine has muazzam yorumuyla seslendirdi. Şıklığı ve güler yüzüyle göz dolduran ünlü sanatçı proje hakkındaki içten hislerini de sahnede paylaşmayı ihmal etmedi:

"Bu projeyi aslında uzun zamandır büyük bir merak ve heyecanla takip ediyorum. İstanbul'un en güzel noktalarından birinde doğayla böyle iç içe bir yaşam alanının doğması harika! Ama beni en çok heyecanlandıran tarafı yıllardır özlemini çektiğimiz o sıcak komşuluk ilişkilerini yeniden yaşatacak olması... İnsanların birbirini tanıdığı, selamlaştığı, o eski mahalle ruhunun yeniden hayatımıza girmesi gerçekten çok ama çok kıymetli."

Güçlü sesiyle Boğaz'ın büyüleyici manzarasını müzikle harmanlayan Sibel Can bu zarif duruşu ve samimi açıklamalarıyla magazin kulislerinde ve sosyal medyada günün en çok konuşulan ismi oldu.

 

Benzer Haberler
Başkalarının Hayatı'nda Sarp ve Hülya Öpüştü: O Sahne Sosyal Medyayı İkiye Böldü! Başkalarının Hayatı'nda Sarp ve Hülya Öpüştü: O Sahne Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Enes Batur Yeni Evini Gezdirdi: Sıra Dışı Tasarımlar ve İlginç Detaylar Olay Oldu! Enes Batur Yeni Evini Gezdirdi: Sıra Dışı Tasarımlar ve İlginç Detaylar Olay Oldu!
Daha 17'nin Aras'ı Çağan Efe Ak'ın Şaşırtan Oyunculuk Geçmişi: Meğer 8 Yaşında Başlamış! Daha 17'nin Aras'ı Çağan Efe Ak'ın Şaşırtan Oyunculuk Geçmişi: Meğer 8 Yaşında Başlamış!
Biran Damla Yılmaz Aybüke Pusat'ı Affetmedi: Eski Sevgiliye Destek Gelince İpi Kopardı! Biran Damla Yılmaz Aybüke Pusat'ı Affetmedi: Eski Sevgiliye Destek Gelince İpi Kopardı!
Ecem Erkek'in Zayıflama Sırrı Ortaya Çıktı! 20 Kilo Böyle Gitti Ecem Erkek'in Zayıflama Sırrı Ortaya Çıktı! 20 Kilo Böyle Gitti
Güneşin Doğduğu Yer'de Yer Yerinden Oynayacak: Ceyhun'dan Leyla'ya Şoke Eden Ahlaksız Teklif! Güneşin Doğduğu Yer'de Yer Yerinden Oynayacak: Ceyhun'dan Leyla'ya Şoke Eden Ahlaksız Teklif!
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Göktaş Davasında Karar Çıktı: Ünlü Komedyen Tahliye Edildi
  • 28-09-2026 18:01

Deniz Göktaş Davasında Karar Çıktı: Ünlü Komedyen Tahliye Edildi

Altı Üstü İstanbul'un Başrollerinden Müthiş Uyum: Elçin Zehra İrem ve Rahimcan Kapkap'tan Kamera Arkası!
  • 02-10-2026 15:30

Altı Üstü İstanbul'un Başrollerinden Müthiş Uyum: Elçin Zehra İrem ve Rahimcan Kapkap'tan Kamera Arkası!

Yağmur Altında Yangın Yeri Korosu: Elif Buse Doğan Çorum'u Salladı!
  • 29-09-2026 09:56

Yağmur Altında Yangın Yeri Korosu: Elif Buse Doğan Çorum'u Salladı!

Buse Terim'den Kızı Nil'in Sağlık Durumuna Dair Endişelendiren Açıklama
  • 30-09-2026 14:38

Buse Terim'den Kızı Nil'in Sağlık Durumuna Dair Endişelendiren Açıklama

Uzak Şehir'de Sürpriz Gelişme: Cihan Alya'yı Yalnız Bırakmamak İçin Nezarete Girdi!
  • 05-10-2026 10:27

Uzak Şehir'de Sürpriz Gelişme: Cihan Alya'yı Yalnız Bırakmamak İçin Nezarete Girdi!