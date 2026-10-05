Sibel Can'dan Boğaz'da Muhteşem Konser: Güçlü sesi, Eşsiz Yorumu ve Zarafetiyle Büyüledi

Türk müziğinin buğulu sesi, zamansız zarafeti ve sahnedeki o devleşen enerjisiyle yıllardır kalbimizi çalan Sibel Can bu kez Boğaz'ın kıyısında gerçekleşen pırıltılı bir davetle gündeme damgasını vurdu!

İş, sanat ve cemiyet hayatının en gözde isimlerini bir araya getiren Anadolu Hisarı projesinin özel lansman gecesinde sahne alan usta sanatçı şarkıları ve enerjisiyle davetlilere adeta unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti.

Boğaz'ın Kıyısında Dev Buluşma!

İstanbul'un en prestijli adreslerinden Mandarin Oriental Bosphorus'ta gerçekleşen bu özel gece gayrimenkul ve cemiyet dünyasının dev isimlerini aynı çatıda buluşturdu. İş dünyasının önde gelen simalarının yoğun ilgi gösterdiği lansmanda tüm bakışlar ise gecenin assolistine kilitlendi.

Sibel Can'dan Nostaljik Komşuluk Vurgusu!

Gecenin onur konuğu olarak sahneye çıkan Sibel Can dillerden düşmeyen hit şarkılarının yanı sıra Türk sanat müziğinin en nadide eserlerini o kendine has muazzam yorumuyla seslendirdi. Şıklığı ve güler yüzüyle göz dolduran ünlü sanatçı proje hakkındaki içten hislerini de sahnede paylaşmayı ihmal etmedi:

"Bu projeyi aslında uzun zamandır büyük bir merak ve heyecanla takip ediyorum. İstanbul'un en güzel noktalarından birinde doğayla böyle iç içe bir yaşam alanının doğması harika! Ama beni en çok heyecanlandıran tarafı yıllardır özlemini çektiğimiz o sıcak komşuluk ilişkilerini yeniden yaşatacak olması... İnsanların birbirini tanıdığı, selamlaştığı, o eski mahalle ruhunun yeniden hayatımıza girmesi gerçekten çok ama çok kıymetli."

Güçlü sesiyle Boğaz'ın büyüleyici manzarasını müzikle harmanlayan Sibel Can bu zarif duruşu ve samimi açıklamalarıyla magazin kulislerinde ve sosyal medyada günün en çok konuşulan ismi oldu.