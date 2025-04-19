Sibel Can’a gelen koli dehşeti: Bıçak, gecelik ve bir not!

Sibel Can saplantılı hayranını ilk kez anlattı! Bir koliden çıkan bıçak ve mektup herkesi dehşete düşürdü.

Sibel Can’a gelen koli dehşeti: Bıçak, gecelik ve bir not!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-04-2025 12:03

Ünlü şarkıcı Sibel Can, katıldığı bir televizyon programında saplantılı bir hayranıyla yaşadığı tüyler ürperten olayı ilk kez anlattı. Gönderilen koliden çıkanlar ve mektubun içeriği, izleyicileri şoke etti.

“Az Kaldı Karıcığım, Geleceğim”

1990’lı yıllardan bu yana geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sibel Can, geçmişte yaşadığı ürkütücü bir anıyı izleyicilerle paylaştı. Program sunucusunun, “Unutamadığınız bir aşk ilanı oldu mu?” sorusuna Can, aşk ilanı değil ama saplantı boyutuna ulaşan bir hayran davranışı olduğunu söyledi.

Can, “Beni ve çocuklarımı kendi ailesi gibi gören bir hayranım vardı. Bir gün evime büyük bir koli geldi. Yardımcılarım açtı. İçinden domates, biber, açık lokum, reçel, bana bir gecelik, bir paçalı don ve kızım Melisa’ya bir elbise çıktı. Ayrıca bir de not vardı: ‘Ben İstanbul dışındayım, lütfen çocuklarıma iyi bak. Az kaldı karıcığım, geleceğim. Melisa lokumu çok seviyor diye ona da aldım’ yazıyordu” ifadelerini kullandı.

Bıçak Detayı Korkuttu

Korkunç olay sadece bu kadarla sınırlı kalmadı. Sibel Can, ilerleyen günlerde aynı kişiden başka koliler geldiğini ve içlerinden birinde bıçak çıktığını da belirtti. Bu olaydan sonra güvenlik önlemlerini artıran ünlü sanatçı, “O dönem gerçekten çok korktum. Artık durumun tehlikeli bir boyuta ulaştığını anladım” dedi.

Hayran Sınırını Aştı

Sibel Can’ın anlattığı olay, ünlülerin yaşadığı fan baskısını yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medya kullanıcıları, "Bu tür saplantılar şaka değil, psikolojik yardım şart", “Ünlü olmak bazen gerçekten korkutucu” yorumları yaptı.

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