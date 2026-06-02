Sibel Can ve Emir Sarıgül Evleniyor mu?

Sibel Can ve iş insanı Emir Sarıgül arasındaki ilişki bir süredir magazin dünyasının yakın takibinde yer alıyor. Aralarındaki 11 yaş farkı zaman zaman konuşulsa da çift ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Birlikte çıktıkları tatiller ve özel davetler bu ilişkinin sürdüğünü gösteren en net detaylar arasında yer aldı.

Son dönemde ise çift hakkında yeni bir iddia gündeme taşındı. Evlilik hazırlığı yaptıkları yönündeki söylentiler magazin kulislerinde yeniden konuşulmaya başlandı.

Ece Erken’in Açıklaması Dikkat Çekti

Evlilik iddiaları hakkında en net çıkışlardan biri sunucu Ece Erken’den geldi. Erken yaptığı açıklamada Sarıgül ailesinden bilgi aldığını ifade etti. Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Erken’in sözleri iddiaları güçlendiren bir detay olarak değerlendirildi. Özellikle “yaz aylarında Miami’de düğün” iddiası magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

Sarıgül Ailesinde Tutum Değişimi İddiası

Magazin kulislerinde daha önce Mustafa Sarıgül’ün bu ilişkiye mesafeli yaklaştığı konuşuluyordu. Ancak son iddialara göre aile içinde bu tavrın değiştiği öne sürüldü. Bu gelişme evlilik söylentilerini daha da güçlendirdi.

Çiftin bu süreçte sessiz kalmayı tercih etmesi söylentilerin daha da yayılmasına neden oldu. Herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Miami Detayı Gündem Oldu

İddiaların en dikkat çeken kısmı ise düğün için Miami’nin konuşulması oldu. Uluslararası bir organizasyon planlandığı yönündeki söylentiler magazin basınında geniş yer buldu.

Sibel Can ve Emir Sarıgül cephesinden doğrulama gelmemesine rağmen bu iddia sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar konuyla ilgili farklı yorumlarda bulundu.

Gözler Resmi Açıklamada

Şu an için çift tarafından evlilik iddialarına dair net bir açıklama yapılmadı. Ancak Ece Erken’in açıklaması sonrası söylentiler daha da güç kazandı. Magazin dünyası Sibel Can ve Emir Sarıgül’den gelecek olası bir açıklamayı merakla bekliyor.