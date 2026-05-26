Sibel Can Sahnede Coştu, Coşturdu!

Türk müziğinin efsanevi seslerinden Sibel Can sahne enerjisiyle adından söz ettirmeye kaldığı yerden devam ediyor. Gazino kültürünün en önemli temsilcilerinden olan ve yıllardır popülaritesini bir an olsun kaybetmeyen ünlü sanatçı son konserinde sergilediği performansla izleyicilerine yine unutulmaz bir gece yaşattı. Salonu hıncahınç dolduran hayranlarının karşısına büyük bir coşkuyla çıkan Sibel Can repertuarındaki en sevilen hit şarkılarını peş peşe seslendirdi. 55 yaşındaki usta sanatçı konser boyunca bir an olsun bitmeyen enerjisi kendine has sahne sempatisi ve izleyicilerle kurduğu samimi diyaloglarla geceye adeta damgasını vurdu. Şarkı aralarında hayranlarıyla şakalaşmayı da ihmal etmeyen Can dinleyicilerinden büyük alkış aldı.



Sahnede Adeta Devleşti

Sibel Can'ın güçlü sesinin yanı sıra sahne boyunca sergilediği o meşhur kıvrak dans performansları da gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu haliyle. Konserden hemen sonra sosyal medyada viral olan görüntülerin ardından binlerce müziksever ünlü sanatçı için övgü dolu yorumlar paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının ortak fikri Sibel Can'ın geçen zamana rağmen sahne aurasından ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediği aksine yılların ona yaradığı yönündeydi. Birçok hayranı ise "Yıllara resmen meydan okuyor" ve "Sahne duruşuyla genç nesle taş çıkartır" ifadeleriyle usta sanatçının bitmek bilmeyen enerjisine olan hayranlıklarını dile getirdi. Zamanı tersine akıtan görüntüsü ve eşsiz sahne hakimiyetiyle Sibel Can Türkiye'nin en büyük sahne sanatçılarından biri olduğunu herkese bir kez daha kanıtlamış oldu.