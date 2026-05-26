Hande Yener'den Ezber Bozan İmaj

Türk pop müziğinin en cesur ve sıra dışı isimlerinden Hande Yener sahne şovları kadar ezber bozan tarzıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Her performansında izleyicisine farklı bir görsel dünya sunmayı seven ünlü sanatçı bu kez oldukça karanlık ve fütüristik bir konseptle hayranlarının karşısına çıktı.





Siyah Kanatlar ve Yeşil Saçlar

Son olarak çiğ sarıya boyattığı saçları ve kırmızı korseli sahne kostümüyle uzun süre konuşulan Hande Yener bu defa rotayı bambaşka bir tarza çevirdi. Ünlü şarkıcı sahne performansında tercih ettiği siyah ağırlıklı sert ve rock estetiğine yakın kostümüyle bütün dikkatleri üzerine çekti. Kombinin en çarpıcı parçası ise Yener'in sırtına taktığı devasa siyah kanat aksesuarı oldu. Bu mistik tarzını radikal bir kararla yeşil renge boyattığı saçlarıyla (ki takipçileri bunun bir peruk olduğunu tahmin ediyor) tamamlayan sanatçı, sahnede yine çok konuşulacak bir imaja imza attı.





Sosyal Medya İkiyle Bölündü

Haliyle Hande Yener'in bu alışılmışın dışındaki yeni imajı sosyal medya platformlarında kısa sürede viral oldu. Ünlü şarkıcının bu cesur dönüşümü takipçilerini ve müzikseverleri de ikiye böldü diyebiliriz. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Yener'in dünya standartlarında bir vizyona sahip olduğunu her defasında kendini yenilemeyi başardığını ve bu "karanlık pop" tarzının ona çok yakıştığını savundu. Diğer taraftan bazı takipçileri ise bu imaj değişikliğinin dozunun biraz fazla kaçtığını ve ünlü şarkıcıyı bu haliyle tanımakta zorlandıklarını belirten eleştirel yorumlar yaptı. Tarzıyla trendleri belirlemekten çekinmeyen Hande Yener'in bu yeşil saç ve siyah kanat konseptini önümüzdeki konserlerinde de devam ettirip ettirmeyeceği ise şimdiden merak konusu.