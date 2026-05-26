Mercan Köşkü Dizisinden İlk Kareler Geldi

Yeni sezona damga vuracak bir dizi geliyor diyebiliriz; Mercan Köşkü. Güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandıran dizi için hazırlıklar son sürat devam ediyor. ATV'de yayınlanacak olan Faro ve Sinehane ortak yapımı projenin oyuncuları dün okuma provasında ilk kez bir araya geldi. Ekibin provadaki neşeli ve enerjik halleri o kadar tatlıydı ki set öncesi gelen ilk kareler sosyal medyada anında gündem oldu.



Yıldız Kadro ve Genç Yetenekler Bir Arada



Dizi sadece oyuncularıyla değil mutfağıyla da çok iddialı aslında. Orijinal hikayesini Ahunur Serdaroğlu'nun yazdığı projeyi Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici'den oluşan kalabalık bir senaryo grubu kaleme alıyor. Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği dizinin müzikleri ise usta isim Toygar Işıklı'ya emanet. Başrollerde kimler var derseniz; Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan yan yana geliyor. Kadroda usta isimlerle genç yeteneklerin dengesi çok iyi kurulmuş. Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür ve Haki Biçici gibi tecrübeli isimlerin yanına; Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Can Bartu Arslan, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl gibi genç kuşak oyuncular eşlik ediyor.



Tarsus'un Büyüleyici Atmosferinde Amansız Bir Savaş

Prova bitti şimdi sıra çekimlerde. Ekip çekimler için İstanbul dışına gidiyor. 5 Haziran Cuma günü Tarsus'ta ilk sahneler için kayıt denecek. Tarsus'un o büyüleyici tarihi dokusunda iki düşman ailenin savaşı anlatılacak. Kubilay Aka ailesi için büyük bir sırrı saklayan Aras'ı canlandırırken; Hafsanur Sancaktutan ise evlendiği gün eşi aniden kaybolan ve hayatı kararan Cemre'yi oynayacak. Bu ikilinin karşılaşması aileleri birbirine düşürürken tehlikeli bir aşkı da beraberinde getirecek. Mercan Köşkü yeni sezonun kaçırılmaması gereken dram işlerinden biri olacağını şimdiden kanıtladı.