Daha 17 Dizisinden Büyük Sürpriz

Kanal D bu yaz Bodrum'da çekilen yeni dizisi "Daha 17" ile turnayı gözünden vuracak gibi duruyor. Daha başlamadan oyuncu kadrosu, afişi, tanıtımları derken acayip bir merak uyandırdı zaten. Hele sosyal medyaya düşen bir ön izleme videosu var ki izleyince heyecanlanmamak elde değil. Fragmandaki en büyük sürpriz gençlerin bayıldığı Manifest grubunun "Zamansızdık" şarkısının ilk bölümde karşımıza çıkması oldu. İşin güzel tarafı bu durum sadece ilk bölümle de kalmayacakmış; ilerleyen haftalarda da grubun diğer şarkılarını bol bol duyacakmışız dizide.



"Daha 17" ve Manifest Grubu Arasında Dev İş Birliği





Manifest'in kitlesi malum çok geniş. Haliyle dizinin hedeflediği genç kitleyle bu müzik işi acayip örtüşmüş ve şimdiden büyük heyecan yaratmış durumda. Grubun fanları ve diziyi bekleyenler ön izleme videosunu resmen beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Herkes bu Manifest ve Daha 17 ortaklığının genç izleyiciyle çok sağlam bir bağ kuracağı konusunda hemfikir. 31 Mayıs Pazar akşamı başlayacak olan dizi aslında tanıtımlarında iki farklı hava hissettirmişti bize. Bir tarafta gizem ve gerilim dolu bir olay örgüsü var diğer tarafta ise Aras ile Leyla'nın o insanı yakalayan romantik duygusal halleri. Manifest'in şarkıları da bu sahnelerin enerjisini şimdiden yukarı taşımış.



17 Yaşındaki Aras'ın Geçmişi Arama Hikayesi

Gelelim asıl konuya; yetiştirme yurtlarında büyüyen ve geçmişinin peşine düşen 17 yaşındaki Aras'ın hikayesini izleyeceğiz merkezde. Yani aslında gençlerin gözünden anlatılan çok güçlü bir aile draması var karşımızda. Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Kadroya ise ne ararsanız koymuşlar, tam bir şampiyonlar ligi. Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek ve Çağdaş Onur Öztürk gibi isimler var. Durun daha bitmedi; Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat da kadroyu tamamlayan diğer şahane isimler. Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Daha 17, 31 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında başlıyor. Bakalım beklentiyi karşılayabilecekler mi?