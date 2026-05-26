Doğu Dizisinin 4. Sezon Yayın Tarihi Açıklandı!

Doğu Demirkol'un kendi hayat hikayesinden esinlenerek ekrana taşıdığı ve geçtiğimiz sezonlarıyla büyük bir izleyici kitlesi yakalayan komedi dizisi "Doğu" dördüncü sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Hayranlarının merakla beklediği yeni sezona dair ilk resmi adımlar da atıldı; dizinin merak uyandıran yeni sezon afişi ve fragmanı HBO Max tarafından izleyicilerin beğenisine sunuldu. Yapılan resmi açıklamaya göre kendine has mizah tarzıyla ekranın neşesi haline gelen yapım 5 Haziran'dan itibaren yeni bölümleriyle HBO Max platformundaki yerini alacak ve izleyenleri yine ekran başına kilitleyecek.

Yeni sezonda hikayenin dozu artarken Doğu Demirkol'a eşlik edecek olan oyuncu kadrosu da epey zenginleşmiş durumda. Dizinin o bildiğimiz ve çok sevilen absürt atmosferine bu sezon; Evliya Aykan, Kubilay Tunçer, Banu Fotocan, Keremcem, Sümeyye Aydoğan ve Muhammet Uzuner gibi birbirinden başarılı ve popüler isimler dahil oluyor. Hem bu güçlü yeni kadrosu hem de yayınlanan eğlenceli fragmanıyla şimdiden beklentiyi yükselten "Doğu" haziran ayının ilk haftasında komedi meraklılarına keyifli bir sezon vadediyor.