Sevgilisinden Berke Özer'e Romantik Kutlama

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli kalecimiz Berke Özer 26'ncı yaş gününü sevgilisi Gloria Dinov'un romantik jestiyle kutladı. Geçtiğimiz mart ayından bu yana mutlu bir beraberlik sürdüren çiftten gelen bu son paylaşım, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Fransız model sevgilisiyle birlikte çekildikleri romantik bir kareyi Instagram hesabından yayınlayarak 26 yaşına basan başarılı kalecinin doğum gününü Türkçe bir notla kutladı. Dinov paylaşımına "Doğum günün kutlu olsun ömrüm" yazarak aşkını ilan etti.



"Türkiye'yi Seviyorum"

Son günlerde ikilinin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflardaki benzer detaylar magazin takipçilerinin de gözünden kaçmadı. Aynı lokasyonlardan paylaşım yapan çiftin şimdilerde Muğla'da baş başa keyifli bir yaz tatili yaptıkları konuşuluyor. Zaten tatillerinden renkli kareler paylaşmaya devam eden Gloria Dinov fotoğraflarının altına "Türkiye'yi seviyorum" notunu düşerken Berke Özer de sevgilisinin bu hamlesine karşılıksız kalmayarak "Ben de seni seviyorum" yorumunu iliştirdi.



Sakin ve Gösterişten Uzak

Öte yandan çiftin bu samimi halleri Berke Özer'in geçmişte verdiği bir röportajı akıllara getirdi. Genç kaleci hayalindeki ilişkiyi anlatırken sakin ve gösterişten uzak bir hayat istediğini belirtmiş hatta evlilik hayalinden bahsederken sevgilisinin kendisine bıçağın ucuyla elma yedirdiği romantik bir ev tablosunu örnek göstermişti. Gloria Dinov'un geçtiğimiz nisan ayında paylaştığı bir fotoğrafta ise Özer'in tam olarak bahsettiği bu anın gerçeğe dönüştüğü görülmüştü. İkilinin bu uyumlu ve gözlerden uzak giden birlikteliği hayranlarından da tam not almaya devam ediyor.