Berksan’dan Şok Eden Dolandırıcılık İtirafı: "Evet, O Salak Benim!"

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Berksan uzun süren sessizliğinin ardından katıldığı bir etkinlikte magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Keyifli başlayan bu ayaküstü sohbet ünlü şarkıcının yakın zamanda başından geçen akılalmaz bir dolandırıcılık hikayesini itiraf etmesiyle bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü.





"Evet, O Salak Benim!"

Telefon dolandırıcılarının tuzağına nasıl düştüğünü samimi bir dille anlatan Berksan yaşadığı saflığa kendisi de şaşırarak "Evet! O salak benim!" diyerek söze başladı. Olayın trajikomik tesadüfünü ise şu sözlerle aktardı: "Arkadaşlarla bir gece önce 'Organize İşler - Sazan Sarmalı' filmini izlemiştik. Çok hoşuma gitti ertesi gün oturdum bir daha izledim. Şaka yapmıyorum; film bitt, hemen peşinden başıma bu iş geldi ve kendimi filmin çekildiği o aynı karakolda buldum. Karakoldaki emniyetçiler bile bu tesadüfe güldü. Tamamen iyi niyetimizin kurbanı olduk diyelim."



"O Kadar Detay Verdi Ki Böbreğimi Bile Verebilirdim"

Dolandırıcıların inanılmaz bir profesyonellikle yaklaştığını ve kendisi hakkında çok ciddi bilgiler topladığını söyleyen ünlü şarkıcı tuzağa düşme anını oldukça çarpıcı cümlelerle özetledi. Kendisini yurt dışından bir akrabası olarak tanıtan dolandırıcının ailesi ve geçmişi hakkında çok özel detaylar paylaştığını belirten Berksan bu kadar nokta atışı bilgi verilince hiç şüphe duymadan istenen parayı hemen göndermiş. Yaşadığı şoku tarif eden ünlü isim "Karşımdaki kişi benimle ilgili o kadar çok kişisel detay verdi ki para istemeyi bırakın o an benden böbreğimi bile istese verebilirdim" diyerek dolandırıcıların ikna kabiliyetine dikkat çekti. Son dönemde çevresinden de benzer mağduriyet hikayelerini çok sık duyduğunu sözlerine ekleyen Berksan vatandaşları kendisi gibi aceleci ve iyi niyetli davranmamaları konusunda uyararak bu tür olayların bir an önce son bulmasını temenni etti.