Sibel Can Harbiye Açıkhava’da Sürprizlerle Dolu Unutulmaz Bir Geceye İmza Attı

Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can İstanbul'un en prestijli konser mekanlarından biri olan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen dev konserin tüm biletleri günler öncesinden tükendi. Binlerce hayranını açık havada ağırlayan ünlü sanatçı yaklaşık üç saat süren dev performansıyla dinleyicilere tam anlamıyla müzik ziyafeti sundu. Müzikal şovunun yanı sıra sahne şıklığıyla da göz dolduran güzel sanatçı ünlü modacı Amor Gariboviç imzalı iki farklı özel tasarım kostümle sahneye çıktı.

"Daha Yolun Başındayım" İle Başlayan Dev Repertuvar

Kariyerinin farklı dönemlerinden seçtiği en özel eserlerle zengin bir repertuvar hazırlayan Sibel Can unutulmaz konserinin açılışını sevilen şarkısı Daha Yolun Başındayım ile yaptı. Ardından ritmi yükselten usta yorumcu; Bil Diye Söylüyorum, Kış Masalı, Çakmak Çakmak, Gül Döktüm Yollarına, Yalnızlar Treni, Üşüyorum, Beni Yak, Paramparça, Kanasın ve efsaneleşen eseri Padişah gibi unutulmaz şarkılarını binlerce kişilik koroyla birlikte seslendirdi.

Harbiye'de Eypio Sürprizi: Kıyamam İlk Kez Canlı Söylendi

Gecenin ikinci bölümünde ise müzikseverleri büyük bir sürpriz karşıladı. Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanan ve büyük beğeni toplayan Kıyamam şarkısı için ünlü rapçi Eypio sahneye çıktı. Sibel Can ve Eypio dinlenme rekorları kıran düetlerini Harbiye'de ilk kez canlı olarak seslendirdi. Seyircilerin yoğun isteği ve tezahüratları üzerine ikili Kıyamam parçasını bir kez daha söyledi. Başarılı ikili yıllar sonra yeniden bir araya geldikleri ilk ortak çalışmaları olan "Diken mi Gül mü" eserini de canlı söyleyerek Harbiye'yi coşturdu.

Klasiklerden Ahmet Kaya Şarkılarına Uzanan Görkemli Final

Konserin akustik bölümünde duygusal anlar yaşatan sanatçı; Bize Has, Rüyalarda Buluşuruz, Hançer, Sen Gelmez Oldun, Lale Devri ve Begonvil şarkılarına yer verdi. Türk Sanat Müziği'nin klasikleri olan Senede Bir Gün ve Neredesin Sen ile unutulmaz sanatçı Ahmet Kaya'nın Kum Gibi eserini de yorumlayan Sibel Can final bölümünde temposunu düşürmedi. Yalan, Yaralandım, Hatıran Yeter, Can Bedenden Çıkmayınca, Emret Öleyim, Kıskıvrak, Akbaba ve solo Kıyamam performansıyla geceyi tamamlayan usta isim yoğun alkışlar üzerine bis yaparak Bize Has ve Kıyamam parçalarıyla görkemli geceyi noktaladı.