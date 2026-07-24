Haysiyet Dizisinin Yıldızı Doğukan Güngör Sürpriz İmajıyla Dikkat Çekti

Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet'in başrolü Doğukan Güngör imajını değiştirdi. Askerden dönen oyuncunun yeni hali sosyal medyayı salladı.

Haysiyet Dizisinin Yıldızı Doğukan Güngör Sürpriz İmajıyla Dikkat Çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-07-2026 10:31

Kanal D ekranlarında yayın hayatına girmeye hazırlanan yeni sezonun iddialı yapımı Haysiyet için geri sayım resmen başladı. Televizyon dünyasının merakla beklediği projenin başrol oyuncusu Doğukan Güngör yeni rolü öncesinde sürpriz bir karara imza atarak imaj değişikliğine gitti. İmajını tazeleyen yakışıklı oyuncu yeni halini çekilen fotoğraflarıyla birlikte kişisel Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Başarılı ismin bu beklenmedik değişimi kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş bir yankı uyandırdı.

Askerlik Dönüşü Ekranlara Hızlı Bir Dönüş Yapmaya Hazırlanıyor

Son yıllarda yer aldığı başarılı projelerle adından sıkça söz ettiren ve dizilerin aranan yüzleri arasında gösterilen Doğukan Güngör hem kariyeriyle hem de özel hayatındaki paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Vatani görevini tamamlayıp yakın zamanda askerden dönen yetenekli oyuncu ara vermeden yeni projesinin hazırlıklarına başladı. İzlenme rekorları kıran yapımlara ev sahipliği yapan Kanal D ekranlarında yayınlanacak Haysiyet dizisiyle izleyici karşısına çıkacak olan ünlü isim set öncesinde görünümünü baştan aşağı yeniledi.

Sosyal Medya Paylaşımına Beğeni Ve Yorum Yağdı

Dijital dünyayı son derece aktif bir şekilde kullanan Doğukan Güngör gerçekleştirdiği imaj değişikliğini sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla ilan etti. Yeni tarzını hayranlarının seyrine sunan yakışıklı oyuncu takipçilerini büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Ünlü ismin paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni toplarken fotoğrafın altına çok sayıda tebrik ve övgü dolu yorum geldi. Yeni karakteri için büründüğü bu tarz başarılı oyuncunun hayranları ve takipçileri tarafından oldukça beğenildi. Güngör yeni görünümüyle şimdiden dizinin yayınlanacağı ilk bölüm için heyecanı artırdı.

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