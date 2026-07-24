Bülent Ersoy'un Otelleri Ayağa Kaldıran Uğursuzluk Takıntısı!

Gösterişli kostümleri, kendine has tavırları ve sahne öncesi istekleriyle sık sık magazin gündemine gelen Bülent Ersoy'un rakamlarla ilgili ilginç bir hassasiyeti olduğu öne sürülüyor.

Magazin arşivlerinde yıllardır yer alan bilgilere göre ünlü sanatçı tek sayıları uğursuz buluyor. Bu nedenle konaklayacağı otelin belirlenmesi yeterli olmuyor. Kendisine ayrılan odanın numarası da önceden kontrol ediliyor.

Tek Numaralı Odada Kalmıyor

Bülent Ersoy'a tek sayıyla biten bir oda ayrılması hâlinde rezervasyonun değiştirilmesini istediği söyleniyor. Otel çalışanları Diva gelmeden önce bu ayrıntıyı göz önünde bulunduruyor ve uygun bir oda hazırlaıyormuş.

Ünlü sanatçının oda seçerken manzara, genişlik ve konfor kadar kapıdaki rakama da önem verdiği belirtiliyor. İstenen numaraya sahip bir oda bulunamadığında otel içindeki planlamanın yeniden yapılabildiği bile ileri sürülüyor.

Diva'nın bu kuralı onu ağırlayacak ekiplerin hazırlık listesine eklediği maddeler arasında. Böylece olası bir oda değişikliğinin önüne daha Bülent Ersoy otele gelmeden geçiliyor.

Araç Plakasını da Kontrol Ediyor

Ersoy'un rakamlarla ilgili hassasiyeti elbette ki otel odalarıyla sınırlı değil. Bineceği aracın plakasına baktığı ve tek sayılardan oluşan plakaları tercih etmediği iddialar arasında.

Ünlü sanatçının piyango bileti seçerken numaraları incelediği, kapı numarası tek olan evlere de sıcak bakmadığı öne sürülüyor. Günlük hayatta çoğu kişinin önemsemeden geçtiği rakamlar Diva'nın kararlarında belirleyici olabiliyor.

Ayın 13'ünde Hastaneden Çıkmadı

Bülent Ersoy'un batıl inançları 2016 yılında yaşanan bir olayla da gündeme gelmişti. Tedavisinin tamamlanmasının ardından ayın 13'ünde taburcu olması planlanan sanatçı bu tarihte hastaneden ayrılmak istememişti.

13 rakamını uğursuz bulduğunu söyleyen Ersoy'un çıkış işlemlerini bir sonraki güne bıraktığı aktarılmıştı. Bu olay Diva'nın rakamlar konusundaki hassasiyetinin basit bir tercihten ibaret olmadığını bir kez daha göstermişti.

Bülent Ersoy'un otel odalarından araç plakalarına uzanan bu kuralları, yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan ünlü takıntıları arasında yer alıyor.