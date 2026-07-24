Sevdan Bir Ateş Dizisinin Çekimleri Başladı: Murat Ünalmış ve Özge Özacar Başrolde!

Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş sete çıktı. Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın başrolünde yer aldığı dizinin çekimleri başladı.

Sevdan Bir Ateş Dizisinin Çekimleri Başladı: Murat Ünalmış ve Özge Özacar Başrolde!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-07-2026 13:29

Show TV'nin yeni sezon projelerinden Sevdan Bir Ateş'in çekim maratonu başladı. CNP Film imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor.

Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat'ın yapımcılığını üstlendiği Sevdan Bir Ateş dizisinin setinden ilk kareler geldi. Çekimlerine başlanan proje hem senaryo ekibi hem de oyuncu kadrosuyla yeni yayın döneminin dikkat çeken yapımları arasında gösteriliyor.

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Sevdan Bir Ateş, Murat Ünalmış, Özge Özacar, Show TV, Dizi Haberleri

Dizinin yönetmenliğini usta isim Murat Saraçoğlu üstlenirken hikaye ve senaryo ise Eda Tezcan ile Selda Akın'ın imzasını taşıyor. Ekran yolculuğuna başlamak için gün sayan yapım setten gelen ilk bilgilerle şimdiden merak konusu oldu.

Başrollerde Murat Ünalmış ve Özge Özacar Var

Başrollerini Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ın paylaştığı dizinin geniş bir oyuncu kadrosu bulunuyor. Projede; Sitare Akbaş, Gökçe Eyüboğlu, Taner Rumeli, Yeşim Gül, Sezin Bozacı, İsmail Hakkı, Beyti Engin, Evren Duyal, Hande Canpolat, Yusuf Gökhan Atalay, Ceren Taşçı ve Aslıhan Karalar gibi isimler yer alıyor.

Kadroda ayrıca Azra Sare, Melih Kırkbir, Kayra Sır, Ege Gönülal, Yiğit Yalkın ve Beyza Karabacak da bulunurken; Soydan Soydaş, Sermet Yeşil ve Süreyya Kilimci ise konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.

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