Gupse Özay'dan Yeni Albüm İtirafı: "Meğer İçimde Şarkıcı Varmış"

Başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay son dönemde üzerinde çalıştığı yeni albüm projesiyle magazin dünyasında büyük bir merak uyandırdı. Geçtiğimiz günlerde müzik stüdyosuna girerken kameralara yansıyan ünlü isim sürpriz müzik projesi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Oyunculuk dünyasındaki başarısını müzik kulvarına taşımaya hazırlanan yetenekli sanatçı stüdyo sürecinin oldukça keyifli geçtiğini belirtti. Tamamen spontane bir şekilde gelişen bu sürecin detaylarını paylaşan ünlü isim şimdilerde büyük bir heyecan yaşadığını dile getirdi.

"Şarkıları Ben Yazdım İçimde Yıllardır Varmış"

Müzik dünyasına adım atma fikrinin aniden ortaya çıktığını ifade eden Gupse Özay stüdyo sürecindeki ilk hislerini ve duygu dünyasını doğrudan şu sözlerle dile getirdi:

"Albüm geliyor. Hiç beklemiyordum bir anda ilham geldi ve sürpriz yapmak istedim. Onun heyecanındayım. Şarkılarımı beğendiler 'Sen yaparsın' diye gaza getirdiler. 'Albüm yapacağım' dediğimde desteklediler. Şarkıları ben yazdım. Sahne ve şarkı işini sevdim. İçimde yıllardır varmış ben şarkıcıymışım."

Yazdığı parçaları dinleyen yakın çevresinin kendisini yüreklendirdiğini söyleyen başarılı isim sahne ve müzik dünyasını çok sevdiğini vurguladı.

Dergi Çekiminde Dostlarına Esprili Bir Dille Takıldı

Öte yandan özel bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Gupse Özay verdiği röportaj sırasında esprili kişiliğini bir kez daha sergiledi. Çevresindeki arkadaş grubunun kendisine verdiği destekle ilgili konuşan ünlü isim albüm hazırlıkları sırasında yaşadığı tereddütleri eğlenceli bir dille şu şekilde ifade etti:

"Bir ara acaba bunlar benim kariyerimi mi bitirmeye çalışıyor diye şüphelendim ama zaten dostlarım beni durdururlar herhalde dedim. Baktım onlar da çok eğleniyor 'Yapma etme' diyen yok hiç."

Dostlarının kendisini engellemek yerine projeye destek verdiğini söyleyen sevilen yıldız albüm hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.