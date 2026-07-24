Berkay 7 Yıl Aradan Sonra Yeni Albümü Kavi İle Dönüyor

Türk pop müziğinin önde gelen erkek yorumcularından Berkay müzikseverlerin uzun süredir merakla beklediği yeni projesini dinleyicilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Tam yedi yıllık bir aranın ardından 7'nci stüdyo albümü Kavi ile müzik piyasasına güçlü bir dönüş yapacak olan başarılı sanatçı yeni çalışmasıyla iddiasını bir kez daha ortaya koyuyor. Kariyeri boyunca imza attığı hit parçalar ve liste başarılarıyla adından söz ettiren ünlü popçu bu özel projeyle kariyerinde yepyeni bir sayfa açıyor.

Müzik Dünyasının Usta İsimleri Aynı Projede Buluştu

Yeni albümünde müzik kalitesini ön planda tutan Berkay sektörün dev isimlerini aynı çatı altında bir araya getirdi. Büyük ses getirmesi beklenen Kavi albümünün repertuarında; Sezen Aksu, Sinan Akçıl, Sibel Algan, Murat Güneş, Çağrı Telkıvıran, Mert Ekren ve Mert Çodur'un imzasını taşıyan söz ve besteler yer alıyor. Güçlü şarkı kadrosunun yanı sıra albümün düzenleme koltuğunda ise Çağrı Telkıvıran, Erhan Bayrak, Kerem Akdağ ve Serhat Şensesli gibi alanında uzman aranjörler bulunuyor.

Müzik Piyasasında Yeni Bir Dönemin Habercisi

Kendine has yorumu ve sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Berkay yedi yıl boyunca titizlikle hazırladığı bu çalışmayla pop müzik dünyasını hareketlendirmeye aday görünüyor. Şimdiden büyük bir heyecan ve merak uyandıran proje için sanatçının doğrudan ifadeleri şöyle;

"Yeni albümümüz Kavi ile yedi yıl sonra yeniden dinleyicilerimizle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Usta isimlerin emek verdiği bu proje kariyerimizde çok özel bir dönemin habercisi olacak."

Usta müzisyenlerin elinden çıkan eserleri kendine özgü tarzıyla yorumlayan ünlü şarkıcı Kavi albümüyle uzun süre müzik listelerinin üst sıralarında kalmayı hedefliyor.