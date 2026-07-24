Ata Demirer ve Erkan Can'dan Tekne Pozu! Samimi Kareler Sosyal Medyayı Salladı!

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer hem özel yaşamındaki dikkat çeken gelişmeler hem de başarılı kariyeriyle magazin gündeminde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Verdiği kilolar ve son dönemdeki son derece fit görünümüyle adından sıkça söz ettiren ünlü isim bu kez usta oyuncu Erkan Can ile birlikte çektirdiği sürpriz bir fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti. Mavi tura çıkan iki usta oyuncunun teknede geçirdiği keyifli anlar kısa sürede dijital platformlarda ve sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı.

Mavi Turda Eğlenceli Anlar: İki Usta İsim Yan Yana Geldi

Yaz sezonunun ve güzel havanın tadını deniz üzerinde çıkaran Ata Demirer ile Erkan Can teknenin güvertesinde yan yana poz verdi. Türk sineması ve tiyatrosunun sevilen iki isminin samimi halleri gözlerden kaçmadı. Komedyenin kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı bu neşeli kare takipçileri ve hayranları tarafından adeta yorum yağmuruna tutuldu. İkilinin dostluğunu ve neşeli anlarını yansıtan fotoğraf kısa süre içerisinde binlerce beğeni alarak günün en çok konuşulan magazin konularından biri haline geldi.

Venedik Aşk Pozları ve Bayram Tatili Hafızalardaki Yerini Koruyor

Öte yandan ünlü komedyen geçtiğimiz aylarda özel hayatındaki romantik gelişmelerle de uzun süre konuşulmuştu. Bayram tatilini fırsat bilerek sevgilisi Dilara Alemdar ile birlikte İtalya'nın tarihi kenti Venedik'e giden Ata Demirer romantik anlar yaşamıştı. Özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak görev yapan Alemdar ile arkadaş grubunun da katıldığı bir tatil planlayan ünlü isim o dönem sosyal medya hesabını aşk dolu fotoğraflarla doldurmuştu. Komedyenin Romantik şehir Venedik'ten paylaştığı renkli karelerin altına eklediği doğrudan ifade ise hafızalarda yer etmişti: "İyi bayramlar"

Kendi yazdığı ve oynadığı projelerle Türk izleyicisinin gönlünde taht kuran Ata Demirer gerek özel hayatı gerekse dostlarıyla çıktığı keyifli tatil rotalarıyla hayranlarının ilgisini çekmeyi sürdürüyor.