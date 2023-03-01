Sibel Can, Azerbaycan konserini AFAD'a bağışladı

Televizyon kanallarında ortak yayınlanan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında bağış toplayan Sibel Can, 8 Mart'ta Bakü Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek konserinin gelirini de AFAD’a bağışlayacak.

"DAYANIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan sanatçı, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Bakü’de vereceğim konserin gelirleri AFAD’a bağışlanacak. Konserimiz, Bakü Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Azerbaycan halkına bu süreçte desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Üzüntümüzün çaresizliğe dönüşmemesi için dayanışmaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.