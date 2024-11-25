Sibel Can Ankara sahnesinde: Tarzı sosyal medyayı ikiye böldü!

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Sibel Can, Ankara’da verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Güçlü sesi ve sahne performansıyla büyüleyen sanatçı, bu kez tarzıyla da gündeme oturdu.

Sibel Can’ın sahneye çıkarken tercih ettiği kıyafet sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şıklığıyla beğeni toplayan sanatçı, bir kesim tarafından "her daim tarz ve zarif" olarak nitelendirilirken, bazı kullanıcılar ise kıyafet seçiminde eleştiride bulundu.

Sosyal medyada ikiye bölünen yorumlar arasında “Sibel Can yine zarafetiyle sahnede” diyenler kadar, "Bu tarz ona yakışmamış" eleştirisi yapanlar da yer aldı.