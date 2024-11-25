Sibel Can Ankara sahnesinde: Tarzı sosyal medyayı ikiye böldü!

Ankara’da sahneye çıkan Sibel Can tarzıyla dikkat çekti. Sanatçının görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Sibel Can'ın her daim tarz olduğunu savunanlar kadar güzel şarkıcıyı eleştirenler de oldu. İşte sosyal medyayı ikiye bölen o görüntüler...

Sibel Can Ankara sahnesinde: Tarzı sosyal medyayı ikiye böldü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-11-2024 12:08

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Sibel Can, Ankara’da verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Güçlü sesi ve sahne performansıyla büyüleyen sanatçı, bu kez tarzıyla da gündeme oturdu.

Sibel Can’ın sahneye çıkarken tercih ettiği kıyafet sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şıklığıyla beğeni toplayan sanatçı, bir kesim tarafından "her daim tarz ve zarif" olarak nitelendirilirken, bazı kullanıcılar ise kıyafet seçiminde eleştiride bulundu.

Sosyal medyada ikiye bölünen yorumlar arasında “Sibel Can yine zarafetiyle sahnede” diyenler kadar, "Bu tarz ona yakışmamış" eleştirisi yapanlar da yer aldı.

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