İkonik Saçlarına Veda Etmişti! Manifest Grubu Üyesi Zoktay'ın Konser Pozu Sosyal Medyayı Salladı

Türkiye'nin son dönemde en çok konuşulan müzik listelerini altüst eden ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı kız gruplarından Manifest sadece şarkılarıyla değil üyelerinin özgün stilleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Grubun sahne performanslarındaki enerjisi, güçlü vokali ve iddialı danslarıyla en çok dikkat çeken üyelerinden biri olan Zeynep Sude Oktay namıdiğer Zoktay geçtiğimiz günlerde imza attığı radikal imaj değişikliğiyle magazin gündemini sarsmıştı. Yıllardır kendisiyle özdeşleşen ikonik uzun saçlarını çene hizasında küt kestiren ünlü şarkıcının son konserinden paylaşılan yeni sahne karesi sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

BIG5 Türkiye Yarışmasından Zirveye Uzanan Başarı Hikayesi

2025 yılında yayınlanan ve büyük ilgi gören BIG5 Türkiye yarışmasının hemen ardından kurulan Manifest grubu Zeynep Sude Oktay, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak ve Esin Bahat'tan oluşan altı kişilik güçlü kadrosuyla müzik dünyasına fırtına gibi bir giriş yapmıştı. Henüz kariyerlerinin başında çıkardıkları Zamansızdık şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı grup ardından yayınladıkları hit parçalar, sahne şovları ve nefes kesen yüksek tempolu koreografileriyle kısa sürede dev bir fan kitlesi edindi. Türkçe pop ve R&B tarzını yoğun dans performanslarıyla harmanlayan Manifest'in her bir üyesi zaman içerisinde kendi özgün tarzı ve sahne kimliğiyle öne çıkmayı başardı. Bu isimlerin başında ise şüphesiz iddialı duruşuyla Zoktay geliyor.

Radikal Karar: İkonik Saçlarına Veda Etti

Manifest üyelerinin her birinin zamanla kendisiyle bütünleşen bir imajı oluşmuştu. Zoktay denildiğinde akla ilk gelen görsel detaylardan biri ise onunla özdeşleşen uzun mavi saçlarıydı. Ancak güzel şarkıcı Ağustos 2026'da sürpriz bir karar alarak saçlarını baştan aşağı yeniledi. Birkaç santimlik rutin bir kestirme işleminden ziyade oldukça radikal bir adım atan Zoktay saçlarını çene hizasında keskin bir küt modelde kestirerek hayranlarını şaşkına uğrattı.

İlk olarak kişisel sosyal medya hesabından yeni imajını paylaşan ünlü ismin bu adımı takipçilerini ilk etapta ikiye böldü. Bir kısım hayranı eski uzun ve renkli saçlarını özlediğini dile getirirken büyük bir çoğunluk ise bu küt kesimin ona çok daha iddialı, olgun ve marjinal bir hava kattığını savundu. Zoktay ise gelen meraklı sorular üzerine "Saçlarım bir süre dinlenmede" açıklamasını yaparak bu radikal değişikliğin arkasında saçlarını yıpratıcı işlemlerden uzak tutup dinlendirme isteğinin yattığını belirtti.

Sahnede Yeni İmajıyla Fırtınalar Estirdi

Yeni saç modelinin asıl büyüsü ve etkisi ise Manifest'in son canlı konserinde ortaya çıktı. Sahnede çene hizasındaki siyah küt saçlarıyla boy gösteren Zoktay haki tonlardaki iddialı sahne kostümü, siyah deri detayları ve keskin makyajıyla büyüleyici bir jeste imza attı. Hareketli ve yüksek tempolu dans performansı esnasında çekilen profesyonel konser karesi kısa sürede sosyal medya platformlarında viral oldu. Şarkıcının sahnede sergilediği bu güçlü, havalı ve yenilikçi tarzı, ilk etapta kararsız kalan hayranlarından dahi tam not alarak sosyal medyanın en çok konuştuğu görseller arasına girdi.