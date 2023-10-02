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SGK'dan Emekli Adaylarına 34.200 TL Avans Müjdesi!

Emekli adaylarına SGK'dan müjde! Beklenen maaşın gecikmesi durumunda avans imkanı sunuluyor. SGK'dan emeklilere jest gibi duyuru! 34 bin 200 TL avans fırsatı açıklandı detaylar haberimizde...

SGK'dan Emekli Adaylarına 34.200 TL Avans Müjdesi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-10-2023 20:13

SGK, Emeklilik Süreci Bekleyenlere Finansal Destek Sunuyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından emekli maaşı başvurularında yaşanan yoğunluk, bazen maaşların bağlanmasında gecikmelere sebep olabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu gecikmeleri telafi etmek için emekli adaylarına avans ödeme imkanı tanıdığını duyurdu. SGK'dan emeklilere jest gibi duyuru! 34 bin 200 TL avans fırsatı açıklandı.

90 Günlük Avans İmkanı

SGK'nın açıkladığına göre, emekli maaşının 90 gün içinde bağlanamayanlara, talep üzerine avans ödemesi yapılabilecek. Bu, emekli adaylarının maddi sıkıntıda kalmaması için bir önlem olarak değerlendiriliyor.

Avansın Miktarı ve Şartları

Eğer emekli maaşı bağlanma süreci belirtilen süre içinde gerçekleşmezse, SGK bu durumu değerlendirerek avans imkanı sunuyor. Aylığa hak kazandığı belirlenen emekli adaylarına, net asgari ücretin 3 katı olan 34.200 TL'ye kadar avans verilebiliyor.

Avansın Geri Ödemesi

Eğer avans miktarı, alınacak emekli maaşını aşarsa, fazla olan miktar bir sonraki maaştan düşülecek. Ancak her ay için en fazla maaşın dörtte biri oranında kesinti yapılıyor.

Başvuru Süreci

Avans talebinde bulunmak isteyenlerin bu taleplerini yazılı olarak SGK hizmet merkezlerine sunmaları gerekiyor. Ancak öncesinde e-Devlet üzerinden maaş talep tarihlerini kontrol ederek, 90 günün geçip geçmediğini belirlemeleri şart.

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