SGK mesaj atıp uyardı! Hemen kontrol edin

SGK tarafından gönderilen mesajlarla, emekli maaşında düzenleme yapılacağı ve geriye dönük paraların alınabileceği bildirildi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve diğer emekliler bu durumu yakından takip ediyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesi, gündemi meşgul eden konulardan biri olmayı sürdürüyor. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan EYT'lilere müjdeli bir haber geldi.

Maaş Bordronuzda Yanlışlık Olabilir!

SGK, vatandaşlarına gönderdiği mesajda, emekli maaş bordrosundaki kazançlarının doğru girilip girilmediğini kontrol etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Yanlış girilen kazançlar nedeniyle birçok emekli, düşük maaş almak zorunda kalıyor.

Böyle bir durumda geriye dönük hak talep ederek, maaşınızın yükseltilmesini sağlayabilirsiniz.

Eksik Bildirimler Büyük Mağduriyet Yaratıyor

Emeklilerin, çalışma dönemlerinde maaşlarının eksik bildirilmesi nedeniyle maaş mağduriyeti yaşadığı gözlemleniyor. EYT kapsamında 2 milyon civarında kişi emekli aylığı alırken, bordroda yanlışlık yaşayan vatandaşların durumunu düzeltmeleri gerekiyor. Yanlışlıkların düzeltilmesi için dava açabilirsiniz.

SGK'dan Sürekli Kontroller

Emeklilik başvurularında, 120 bin dosyanın üzerinde inceleme sürüyor. Eksik primler, tescil hataları, yanlış meslek kodları ve mükerrer başvurular gibi birçok konu ele alınıyor.

Bordroda yanlış kazanç bildirimi ya da prim eksikliği gibi kayıt dışı hareketler, SGK tarafından yakından takip ediliyor. Eğer işvereniniz maaşınızı eksik bildiriyorsa, ALO 170'i arayarak durumu bildirebilirsiniz.

Cezalar Artıyor

Gerçeğe aykırı meslek kodu kullananlara 1341 lira, geçersiz bordro bildiriminde bulunanlara 6 bin 707 lira, işe girişi bildirmeyenlere 26 bin 829 lira, kayıt sunmayanlara ise 161 bin lira ceza uygulanıyor. Ayrıca, eksik bildirilen primlerin ödenmesi gerekiyor.

SGK'dan Destek Alabilirsiniz

Eğer başvurunuzda yurtdışı borçlanma, doğum borçlanması eksikliği veya Bağ-Kur tescil sorunları gibi durumlar varsa, SGK müdürlüklerine başvurarak uzman desteği alabilirsiniz.