Sezon Finaline Günler Kala Başrol Oyuncusu Ekibe Veda Etti

Uzak Şehir dizisinden kötü haber geldi. Yayınlandığı ilk günden bu yana reyting listelerinin zirvesini parselleyen ve sosyal medyada her bölümüyle infial yaratan fenomen dizide büyük bir ayrılık yaşanıyor. Şahin Albora karakterine hayat veren başarılı oyuncu Alper Çankaya büyük sezon finali öncesinde projeye veda etme kararı aldı.

Sezon Finali Öncesi Şahin Albora Şoku

Uzak Şehir dizisinin ekran macerasına kısa bir ara vereceği tarih nihayet kesinleşti. Sevilen dizi 25 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacak olan görkemli bir bölümle sezon finali yapacak.

İzleyiciler yeni sezonu merakla beklemeye başlasa da kritik bölüm öncesinde Şahin Albora karakterinin hikayeden çıkacak olması tüm planları altüst etti. Başarılı aktör Alper Çankaya’nın kendi isteğiyle ekibe veda edeceği bilgisi dizinin müdavimleri arasında büyük bir üzüntüye ve şaşkınlığa neden oldu. Sosyal medyada oyuncunun gidişiyle ilgili binlerce yorum yapıldı.

Yeni Adresi Hakkındaki İddialar Netleşti

Ayrılık kararı sonrası yakışıklı oyuncunun kariyerine hangi projeyle devam edeceği merak konusu oldu. İlk etapta kulislerde başarılı jönün "Taşacak Bu Deniz" adlı diziye transfer olacağı yönünde güçlü iddialar ortaya atılmıştı.

Kısa süre içinde gerçeğin çok daha farklı olduğu anlaşıldı. Yetenekli oyuncunun televizyon ekranlarına kısa bir ara vererek dijital dünyaya adım atacağı ve yeni adresinin Netflix olacağı kesinlik kazandı. Çankaya dijital platformun en iddialı yapımlarından birinin kadrosuna dahil oldu.

"Eve Giden Yol" İçin Geri Sayım Başladı

Ay Yapım imzalı ve büyük bir gizlilikle yürütülen "Eve Giden Yol" dizisinin kadrosuna seçildi. Yerli "Lost" formatında çekileceği kulislerde konuşulan bu psikolojik gerilim dizisinin çekimleri için 2 Haziran tarihi belirlendi.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Nilperi Şahinkaya gibi dev isimlerin yer alacağı açıklanan bu 8 bölümlük mini dizide,Alper Çankaya’nın da çok etkili bir karaktere hayat vereceği öğrenildi. Yeni projesi için şimdiden hazırlıklara başlayan başarılı oyuncunun dijital performansı heyecan dalgası yarattı.