Cenazede TikTok Skandalı! Umut Akyürek Kızını Sert Sözlerle Eleştirdi

Umut Akyürek magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü sanatçının kızı Melek Bal dedesinin cenaze töreninde TikTok videosu çekip sosyal medyada paylaşmıştı. Cenaze anında sergilenen bu tavır büyük tepkilere neden oldu. Eleştiriler sonrası Umut Akyürek de sessizliğini bozdu. Kızının bu hareketini asla onaylamadığını söylese de bir yandan da popüler kültürü suçlayıcı açıklamalarda bulundu.

"Maalesef Kızım Son Derece Şuursuz Bir Video Çekti"

Akyürek babasını kaybetmenin acısının hala çok taze olduğunu ve bu olayın kendisini de derinden yaraladığını ifade etti. Gelen eleştirilere hak verdi ve kızını savunmayacağını açıkça dile getirdi.

Hiçbir kültürde ve inançta acının bu şekilde paylaşılamayacağını vurgulayarak kızının davranışını "şuursuzluk" olarak nitelendirdi. Toplumsal değerlerin bu şekilde ayaklar altına alınmasını kesinlikle tasvip etmediğini de sözlerine ekledi.

Popüler Kültür Figürlerine Ağır Suçlamalar: "Bu İşin Çivisi Çıktı"

Öfkesi çıkışı sadece kızıyla sınırlı kalmadı. Gençliği zehirlediğini iddia ettiği dijital dünyaya da savaş açtı. TikTok platformunu "lağım çukuru"na benzetti. Tıklanma ve maddi kazanç uğruna toplumun mahvolduğunu söyledi.

Eleştirel sözlerini popüler kültürün önde isimlerine de yönelten Akyürek, Hadise ve Gülşen gibi şarkıcıları sert bir dille hedef aldı. Sahne kıyafetleri ve performansları "kepazelik" olarak nitelendirip bu tarz figürler yüzünden sanat dünyasının çivisinin çıktığını iddia etti.

"Çocuğumu Reddedecek Noktaya Geldim"

Ev içinde de büyük sorunlar yaşadıkları sık sık gündeme geliyordu. Usta sanatçı kızı Melek Bal ile uzun süredir ciddi problemler içindeydi. Evinde kavga ve gürültünün eksik olmadığını itiraf eden Akyürek radikal kararların eşiğinde olduğunu belirtti.

Kendisine evladı üzerinden yüklenenlere ise adeta meydan okudu ve çocuğunu reddetme noktasına geldiğini açıkladı. Doğruları söylemekten asla geri adım atmayacağını ifade eden Umut Akyürek, gerekirse kendi soyadını bile değiştirebileceğini söyleyerek açıklamasını noktaladı. Bu şok edici açıklamalardan sonra gözler annesinin sert sözlerine maruz kalan Melek Bal’a çevrildi.