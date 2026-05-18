Devlerin Savaşına Demet Akalın Bombası Düştü! "Minik Serçe" İçin Kalkan Oldu

Nazan Öncel’in Sezen Aksu’ya zehir zemberek sitemi dalga dalga yayılırken bu büyük kavgaya ünlü şarkıcı Demet Akalın da dahil oldu. Sosyal medyadaki dobralığı ve anlık çıkışlarıyla meşhur popçu paylaştığı mesajla müzik piyasasındaki bu tarihi hesaplaşmada tarafını açıkça seçti.

Harbiye Sahnesindeki "Kanlıca" Sitemi Ortalığı Karıştırdı

Pop müziğin kraliçeleri Sezen Aksu ve Nazan Öncel nisan ayında piyasaya sürdükleri "Erkekler de Yanar" düetiyle müzikseverleri mest etmişti. Bu örnek dostluğun ömrü tahmin edilenden çok daha kısa sürdü. Nazan Öncel dün akşam Harbiye Açık Hava sahnesinde verdiği konserde herkesi şoke eden sözler sarf etti.

Günümüz dostluklarının sahteliğinden dert yanan Öncel Sezen Aksu’nun yalısının bulunduğu semti işaret etti ve “Kanlıca’yı da gördük” diyerek resti çekti. Bu şok gelişmenin ardından iki eski dostun arasının neden açıldığı sorusu magazin kulislerini meşgul etmeye başladı.

Demet Akalın’dan İlk Tepki: "Önce Bir Destur!"

Sosyal medya mecralarında fazlasıyla aktif olan Demet Akalın magazin dünyasına bomba gibi düşen iddiaları görür görmez sessiz kalamadı. Nazan Öncel’in Türk müziğinin "Minik Serçe"si Sezen Aksu’yu bu denli sert sözlerle hedef alması ünlü popçuyu adeta çileden çıkardı.

Kendi Instagram hesabının hikaye bölümünden hızlıca bir paylaşımla Nazan Öncel’in sözlerine karşılık çok net bir duruş sergiledi. Tepkisini yüksek perdeden ortaya koydu ve mesajına "Önce bir destur!" sözleriyle başlayarak Öncel'e sert bir fren yaptırdı.

"Sezen’im Sakın Üzülme Biz Senin İyiliğini Biliriz"

Paylaşımında Sezen Aksu’nun tarafında yer alan Demet Akalın usta sanatçıya olan sevgisini ve desteğini ilan etti. Aksu'nun bu tartışmalar nedeniyle yıpranmasını istemediğini dile getirdi ve paylaşımında duygusal ifadelere yer verdi.

Ünlü popçu kaleme aldığı o çok konuşulan mesajında şu sözleri sarf etti: "Ahh Sezen’im pamuk kalplim sakın üzülme. Biz seni çok iyi biliyoruz. Demiri çeliği bilmem ama ben senin o güzel iyiliğini bilirim. Sen bizim çocukluğumuz sen bizim gençliğimizsin."