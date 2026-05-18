Demet Akalın’dan Eurovision İddiası: Birinci Olurduk

Demet Akalın ve Sefo’nun Yerinde Dur düeti resmen patladı gitti. Şarkı daha şimdiden 500 milyon dinlenmeyi devirdi bile. Şarkı sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Parçanın başarısı müzik listelerine de yansıdı.

Sosyal Medyada Gündemde

Şarkının asıl yükselişi sosyal medyada oldu. Genç dinleyiciler Yerinde Dur'a sahip çıktı.

Demet Akalın’dan Eurovision Çıkışı

Şarkının bu kadar uçmasından sonra Demet Akalın'dan da bomba bir açıklama geldi. Popçu "Eurovision'a katılsak birinci olurduk" dedi. Bu iddia sosyal medyayı salladı.

Kullanıcılar ikiye bölündü. Takipçiler arasında Akalın'a hak verenler kadar eleştirenler de vardı. "Derece gelirdi" diyenlerle "Tiktok'ta hit olmakla Eurovision kazanılmaz" diyenler karşı karşıya geldi.

Müzik Dünyasına Damga Vurmaya Devam Ediyor

Yerinde Dur konuşulmaya devam ediyor. Dinlenme rekorları kıran şarkı gündemden düşmüyor. İnsanlar dinlemeye ve paylaşmaya devam ediyor. Eurovision'da birinci olup olamayacağı bilinmez ama şarkının geniş kitlelere hitap ettiği kesin.

Sefo ve Demet Akalın'dan Yeni Şarkı Bombası

Bu başarı Sefo ve Demet Akalın'ı yeniden bir araya getirecek. İkili yeni bir düetle dinleyiciyle buluşacak. Bakalım bu parça Yerinde Dur'un başarısını yakalayabilecek mi?