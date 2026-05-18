Pop Dünyasında Rekor Kırıyor! Atiye'den Sürpriz Müjde

Atiye muhteşem bir haberle magazin gündeminin merkezine yerleşti. Üç çocuk annesi olan güzel şarkıcı dördüncü kez bebek heyecanı yaşıyor. Geniş aile özlemini her fırsatta dile getiriyordu. Görünen o ki bu isteğini kısa sürede gerçekleştirmeye başaracak.

Evliliklerinde 8. Yıl: Örnek Çiftin Mutluluk Sırrı

Başarılı şarkıcı kariyerindeki büyük popülariteye rağmen özel yaşamının kapılarını magazin basınına her zaman kapalı tutmayı seçti. 2018 yılında ünlü prodüktör Erol Sebebci ile Almanya’da sessiz sedasız dünyaevine girmişti.

Kameralardan ve pırıltılı dünyanın kaosundan uzak son derece dingin bir evlilik hayatı sürmeleri ile magazin camiasında parmakla gösterilen örnek çiftler arasında yer alıyorlar. Bu mutlu evliliğin en büyük meyveleri ise çiftin hayatını neşelendiren çocukları oldu. Son gelen hamilelik haberi de ikilinin bu huzurlu yuvasını daha da büyütecek.

Kızlar Ordusu Büyüyor: Dördüncü Bebek De Kız!

Ünlü şarkıcının hayranlarını heyecanlandıran güzel haberin ayrıntıları belli oldu. 4. bebeğin cinsiyeti herkesi şaşırttı. Hali hazırda üç kız çocuk annesi olan Atiye'nin dördüncü evladının da kız olacağı kesinleşti.

Daha önce dünyaya getirdiği çocuklarına Ferah Feza, Neva ve Rumi gibi birbirinden özgün sanatsal isimler vermişti. Yeni müjdeyle evindeki kızlar ordusunu dörde çıkarmış olacak. Geniş bir ailede büyümenin çocuk gelişimi için çok önemli olduğunu düşünen güzel popçunun yeni bebek haberiyle adeta ayakları yerden kesildi.

Hem Sahnede Hem Evde Tam Gaz Devreye Devam

Dördüncü hamilelik dönemindeki Atiye bu süreçte müzikal çalışmalarına ve sahne hayatına ara vermeyi kesinlikle düşünmüyor. Enerjik yapısıyla bilinen sanatçı hamileliğini sahnelerden uzak kalmadan şarkılarını söyleyerek geçirmeyi planlıyor.

Sosyal medyada binlerce tebrik mesajı alan Atiye ve eşi Erol Sebebci şimdilerde yeni doğacak bebeklerinin odasını hazırlamakla ve isim alternatiflerini değerlendirmekle meşgul. Hayranları pop dünyasının bu en sempatik annesinin dördüncü kızına hangi ismi vereceğini şimdiden büyük bir merakla beklemeye başladı.