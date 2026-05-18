Dilan Çiçek Deniz Demi Moore'la Yan Yana Geldi!

Cannes'da Türk Fırtınası

Cannes Film Festivali'ne katılan Türk oyuncular fırtına etkisi yarattı. Dilan Çiçek Deniz de tarzı ve imajıyla göz oldurdu. Güzel yıldız geceye yüzü olduğu dünyaca ünlü bir mücevher markasının davetlisi olarak katıldı.

Pixie Saç Modeli Gündem Oldu

Deniz Fransa'daki festivalde imajıyla öne çıktı. Pixie saç modeliyle kırmızı halıda parladı. Oyuncunun yeni sitiline yorum yağdı.

Women in Motion davetinde

Dilan Çiçek Deniz Women in Motion Dinner'da da boy gösterdi. Etkinlik sinema dünyasının en prestijli davetlerinden birisi.

Türk oyuncu bu davette Demi Moore, Julianne Moore, Salma Hayek, Rami Malek, Sebastian Stan, Colman Domingo, Halsey, Daisy Edgar-Jones ve Isabelle Huppert gibi dünya yıldızlarıyla bir araya geldi.

Global İşbirlikleri Dikkat Çekiyor

Dilan Çiçek Deniz'in son dönemde global markalarla yapmış olduğu işbirlikleri dikkat çekiyor. Oyuncu bu sayede adını yurtdışında duyurmaya devam ediyor.

Sosyal Medyanın Radarında

Dilan Çiçek Deniz sosyal medyanın da radarında. Oyuncunun her hareketi gündem oluyor. Kullanıcılar fotoğraflarını yorum yağmuruna tutuyor. Dilan'ın yükselişi devam ediyor.