"Kanlıca’yı Da Gördük" Nazan Öncel’den Sezen Aksu’ya Açık Savaş

Sezen Aksu ve Nazan Öncel dostluğunun üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Geçtiğimiz nisan ayında “Erkeklerde Yanar” şarkısında düet yaparak hayranlarını oldukça mutlu etmişlerdi. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeki konseri sırasında ise Nazan Öncel şok edici açıklamalarda bulundu.

Nisan Ayındaki Muhteşem Düet Çok Çabuk Unutuldu

Müzik piyasası için kriz niteliğinde bir olay yaşandı. Hafızalarda henüz taze bir sürpriz olan ikilinin düeti müzik listelerini altüst etmiş ve dostlukları kitleleri imrendirmişti. Bugün ise stüdyodaki sıcak rüzgarlar yerini kara bulutlu bir kış soğuğuna bıraktı. Öncel’in imalı sert sözleri Minik Serçe’yi işaret etti.

"Dostluklar Yalanmış, Kanlıca’yı Da Gördük"

Konser esnasında şarkı aralarında seyircisiyle sohbet eden Nazan Öncel sözü bir anda dostluk ilişkilerine getirdi ve adeta için döktü. Oldukça kırgın ve öfkeli bir tavırla dilinden şu kelimeler döküldü: “Bu devirde dostluklar da yalanmış sahteymiş bunu da net bir şekilde anladık. Yakın bir geçmişte beraber 'Erkekler de yanar' şarkısını söyledik biliyorsunuz ortak bir düet yaptık. Kanlıca’yı da gördük. Hani insanlar ya olduğu gibi görünmeli ya da göründüğü gibi olmalı.”

Kanlıca Vurgusu Ve Sezen Aksu Cephesinin Derin Sessizliği

Nazan Öncel’in konuşmasında özellikle "Kanlıca" kelimesini geçirmesi okların hedefini Sezen Aksu’ya çevirdi. Pek çok kişinin bildiği gibi Aksu uzun yıllardır İstanbul’un tarihi semti Kanlıca’daki meşhur yalısında yaşamını sürdürüyor. Öncel’in bu net yer tarifi ve Mevlana’nın ünlü sözüyle yaptığı sitem magazin kulislerinde açık bir savaş ilanı olarak yorumlandı.

Yılların eskitemediği bu büyük dostluğun neden ve nasıl bu noktaya geldiği henüz gizemini koruyor. Harbiye sahnesinde sert rüzgarlar ve yüksek dalgalar bakalım Kanlıca’ya ulaşacak mı? Gözler şimdi Sezen Aksu’ya çevrilse de usta sanatçı bu ağır ithamlar karşısında şu ana kadar derin bir sessizliği tercih etti. Pop müziğin iki kraliçesi arasındaki bu gerilimin yeni bir polemiğe dönüşüp dönüşmeyeceği ise merak konusu oldu.