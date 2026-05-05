Sezon Finalinde Kan Kaybı: Kızılcık Şerbeti’nden 3 İsim Birden Gidiyor

Kızılcık Şerbeti'nde Selin Türkmen şoku! Çimen karakterine hayat veren ünlü oyuncu diziden ayrılıyor. Sezon finalinde 3 veda birden yaşanacak.

Yayın Tarihi : 05-05-2026 10:15

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon finaline doğru giderken izleyicilerini sarsacak ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Gold Film imzalı dizide, hikâyenin kilit isimlerinden biri olan Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen, projeye veda ediyor.

Çimen Karakteri İçin Yeni Oyuncu Aranıyor

Daha önce de kendi isteğiyle diziden ayrılan ancak sonrasında kadroya geri dönen Selin Türkmen, 138. bölümde gerçekleşecek sezon finaliyle birlikte bir kez daha ekibe veda edecek. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, bu ayrılık karakterin hikâyesinin bittiği anlamına gelmiyor. Beşinci sezonda Çimen rolünü canlandırmak üzere yeni bir oyuncu ile anlaşılması planlanıyor.

Sezon Finalinde 3 Ayrılık Birden

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizide sadece Selin Türkmen değil, toplamda 3 ismin birden veda edeceği öğrenildi. Aksiyon dozunun tavan yapacağı sezon finalinde yaşanacak bir kaza sahnesiyle birlikte, hangi karakterlerin diziden ayrılacağı büyük bir merak konusu oldu.

4. Sezon 138. Bölümle Kapanıyor

Kızılcık Şerbeti, yine unutulmaz bir finalle 4. sezonunu noktalamaya hazırlanıyor. İzleyiciyi ekran başına kilitleyecek olan kaza sahnesinin ardından beşinci sezonda hikâyenin nasıl şekilleneceği ve yeni "Çimen"in kim olacağı şimdiden sosyal medyada tartışılmaya başlandı.

Kuruluş Orhan'da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu'nun Dizisi Final mi Yapacak?
  • 01-05-2026 12:00

Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak?

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Ergene'den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi
  • 02-05-2026 12:05

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene’den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi

Yeraltı Setinde Neler Oluyor? Dizisinin Yıldızından Kavga İddialarına Yanıt
  • 29-04-2026 17:55

Yeraltı Setinde Neler Oluyor? Dizisinin Yıldızından Kavga İddialarına Yanıt

Aleyna Tilki'nin 3,1 Milyon Takipçisini Heyecanlandıran Paylaşım
  • 29-04-2026 10:57

Aleyna Tilki’nin 3,1 Milyon Takipçisini Heyecanlandıran Paylaşım

Taşacak Bu Deniz'e Dev Rakip! Sevdamı Sakla Karadeniz Geliyor!
  • 04-05-2026 11:24

Taşacak Bu Deniz’e Dev Rakip! Sevdamı Sakla Karadeniz Geliyor!