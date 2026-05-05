Sezon Finalinde Kan Kaybı: Kızılcık Şerbeti’nden 3 İsim Birden Gidiyor

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon finaline doğru giderken izleyicilerini sarsacak ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Gold Film imzalı dizide, hikâyenin kilit isimlerinden biri olan Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen, projeye veda ediyor.

Çimen Karakteri İçin Yeni Oyuncu Aranıyor

Daha önce de kendi isteğiyle diziden ayrılan ancak sonrasında kadroya geri dönen Selin Türkmen, 138. bölümde gerçekleşecek sezon finaliyle birlikte bir kez daha ekibe veda edecek. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, bu ayrılık karakterin hikâyesinin bittiği anlamına gelmiyor. Beşinci sezonda Çimen rolünü canlandırmak üzere yeni bir oyuncu ile anlaşılması planlanıyor.

Sezon Finalinde 3 Ayrılık Birden

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizide sadece Selin Türkmen değil, toplamda 3 ismin birden veda edeceği öğrenildi. Aksiyon dozunun tavan yapacağı sezon finalinde yaşanacak bir kaza sahnesiyle birlikte, hangi karakterlerin diziden ayrılacağı büyük bir merak konusu oldu.

4. Sezon 138. Bölümle Kapanıyor

Kızılcık Şerbeti, yine unutulmaz bir finalle 4. sezonunu noktalamaya hazırlanıyor. İzleyiciyi ekran başına kilitleyecek olan kaza sahnesinin ardından beşinci sezonda hikâyenin nasıl şekilleneceği ve yeni "Çimen"in kim olacağı şimdiden sosyal medyada tartışılmaya başlandı.