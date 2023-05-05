Sezon finali yapacak Yargı’dan duygu yüklü tanıtım

Ceylin’in Eren’den Ilgaz’ın bir kıyafetini istediği tanıtımda Ceylin’in Ilgaz’a gittiği ve gözyaşlarına hâkim olamadığı anlar izleyenlere duygu yüklü bir bölümün sinyallerini veriyor.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, kadrosunda Hüseyin Avni Danyal,

Uğur Polat, Cezmi Baskın, Yurdaer Okur, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Doğaç Yıldız, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

‘Yargı’ sezon finaliyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

Yargı 63. Bölüm 2. Fragman (Sezon Finali)



