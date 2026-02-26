Sezen Aksu’dan "Veteriner Sevgili" İddialarına Esprili Yanıt: "Allah da Sizi Güldürsün!"

Sezen Aksu'nun sevgilisi kim? Sezen Aksu Bursalı veterinerle aşk mı yaşıyor? Sezen Aksu'nun avukatından gelen resmi açıklama ve ünlü sanatçının esprili yanıtı haberimizde...

Sezen Aksu’dan
Yayın Tarihi : 26-02-2026 11:45

Türk müziğinin "Minik Serçe"si Sezen Aksu, hakkında çıkan "40 yaşındaki Bursalı bir veterinerle aşk yaşıyor" iddialarına kendine has üslubuyla son noktayı koydu. 71 yaşındaki efsane sanatçı, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamayla hem iddiaları yalanladı hem de magazin dünyasına ders niteliğinde bir mesaj gönderdi.

"Uydurma Dedikodulardan İbaret"

Günlerdir magazin kulislerinde konuşulan aşk iddiası üzerine Aksu’nun avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran yazılı bir basın açıklaması paylaştı. Açıklamada haberlerin tamamen asılsız olduğu şu sözlerle vurgulandı:

“Müvekkilim Sezen Aksu’nun 40 yaşında Bursalı bir veteriner ile aşk yaşadığı yolundaki haberler, uydurma dedikodulardan ibarettir. Doğru haber yapmak gazetecinin sorumluluğudur.”

Sezen Aksu’nun İnce Mesajı: "Allah da Onları Güldürsün"

Usta sanatçının bu asılsız habere tepkisi ise kızgınlıktan ziyade tebessüm dolu oldu. Aksu, bu haberlerin belki de kendisinin mutlu olmasının istenmesi sebebiyle yapılmış olabileceğini belirterek şu esprili ifadeyi kullandı:

  • Gülümseten Dilek: “Bu haber vesilesiyle insanlara hiç yoktan gülümseme fırsatı verdikleri için ‘Allah da onları güldürsün’ dileklerini iletiyorum.”

  • Gündem Hatırlatması: Sanatçı ayrıca, ülke gündeminde bu tarz asılsız haberlerden çok daha önemli konular bulunduğuna dikkat çekti.

Gerçek Dışı İçerik Uyarısı

Avukat Gülsaran, teyit edilmemiş içeriklerin kamuoyunun doğru haber alma hakkını ihlal ettiğini belirterek, bu tür "haksız" paylaşımlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Sezen Aksu’nun bu çıkışı, hayranları tarafından "Zarafetinden ödün vermeden cevabını verdi" şeklinde yorumlandı.

