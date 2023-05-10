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Şeyma Subaşı’nın tasarım gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı

Şeyma Subaşı bir süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile beraberdi. Çift Marakeş'te çok konuşulan bir düğünle evlendi. Kutlamalarda birçok kıyafet giyen Subaşı’nın gelinliğinin fiyatı dikkat çekti.

Şeyma Subaşı’nın tasarım gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı
SOSYETE
Yayın Tarihi : 10-05-2023 14:59

 Şeyma Subaşı, 3 Mayıs'ta muradına erdi ve bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile evlendi. 

 

GELİNLİĞİ ÇOK BEĞENİLDİ

Nikahta beyaz, sade bir elbise giymeyi tercih eden Subaşı düğünde giydiği kıyafetler ve gelinliği ile ilgi odağı oldu. Sırt ve göğüs dekolteli gelinliğiyle dikkat çeken Şeyma Subaşı'nın tarzı çok beğenilmişti. Ünlü ismin gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı.

250 BİN TL!

Şimdilerde 'Söylemezsem Olmaz' programında yer alan modacı Ebru Şancı fiyata ulaştı. Subaşı'nın tasarım gelinliğinin fiyatının 11 bin 400 dolar, yani 250 bin TL olduğu öğrenildi.

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