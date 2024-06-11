Şeyma Subaşı'nın Göcek tatili sosyal medyada olay oldu! Yapılan yorumlara şaşıracaksınız!

Gerek paylaşımları gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, rotasını Fethiye’ye çevirdi. Ünlü isim, kızı Melisa ile birlikte Göcek’e tatile gitti. Renkli tatil pozlarını 2.8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşan Subaşı, kısa sürede 39 bine yakın beğeni topladı.
Takipçileri, Subaşı'nın gönderisine yorum yağdırarak beğenilerini dile getirdi:
- "Kınamaya nereden başlayalım, başımıza gelsin!"
- "Yaşıyorsun bu hayatı Şeyma."
- "Sizin tatiliniz hiç bitmiyor mu?"
- "Şeyma, o karın kaslarını nasıl yaptın?"
- "Muhteşem görünüyorsun..."
Şeyma Subaşı, paylaşımlarıyla tatil keyfini takipçilerine yansıtırken, Göcek’teki huzurlu anlarını ve fit görünümünü gözler önüne serdi. Tatil pozlarıyla sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor.