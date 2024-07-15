Şeyma Subaşı'nın Bodrum'da lüks tatili

Sosyal medya fenomeni ve iş kadını Şeyma Subaşı, önceki ay tatil yaptığı Göcek'in ardından Bodrum'un yolunu tuttu. Geçtiğimiz günlerde Türkbükü'nde görüntülenen 34 yaşındaki Subaşı, bir arkadaşını lüks yatında ziyaret ederek deniz keyfi yaptı.

Siyah bikinisi ve fit vücuduyla dikkat çeken Şeyma Subaşı, denizden çıktıktan sonra havluyla kurulanarak güneşlendi. Teknenin üst katında telefonuyla vakit geçiren Subaşı, kendisini almaya gelen bot ile tekneden ayrılarak gözlerden kayboldu.

Şeyma Subaşı'nın lüks tatil anları, sosyal medya hesaplarından da takipçileriyle paylaşıldı. Tatil rotasını Bodrum'a çeviren fenomen, yaz aylarının keyfini doyasıya çıkarmaya devam ediyor.