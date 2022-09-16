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Gecce Magazin Haberleri

Şeyma Subaşı'nın bir partide gizlice çekilen görüntüleri olay oldu!

Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı sevgilisi Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile zararlı madde kullanırken görüntülendi.

Şeyma Subaşı'nın bir partide gizlice çekilen görüntüleri olay oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-09-2022 11:25

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, bir küs bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile yeniden yaşamaya başladı. Sık sık yurt içi ve yurt dışı tatillerine çıkan ikili, geçtiğimiz Cuma akşamı özel bir partiye katıldı.
 

Burada sevgilisi Meedo ile eğlenen Şeyma Subaşı'nın partide görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı. Bazı yayın organları Subaşı'nın bu görüntülerde yasaklı madde kullandığını iddia etti. Hatta ünlü fenomene yasaklı maddeyi yanındaki Mısırlı sevgilisinin verdiği de iddia edildi.

 

 

 

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