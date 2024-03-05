Şeyma Subaşı'nın Bahreyn pozları

Eylül ayında Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile olan beş aylık evliliğini sonlandırmasıyla dikkatleri üzerine çeken Şeyma Subaşı, son olarak Bahreyn'de görüntülendi. Fenomen ismin sosyal medya hesaplarına ardı ardına yüklediği fotoğraflar büyük ilgi gördü ve pek çok beğeni ve yorum aldı.

Şeyma Subaşı'nın Bahreyn pozları
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-03-2024 19:47

Şeyma Subaşı, hem sosyal medya paylaşımlarıyla hem de özel hayatıyla sürekli gündemde kalıyor. Son olarak Bahreyn'de Formula 1 gibi büyük bir motor sporları organizasyonu için bulundu. Yarışlar sonrasında ise veliaht prensin düzenlediği bir partiye katıldı.

 

Gecede dikkat çeken derin göğüs dekolteli tarzıyla Subaşı, çekim yapmanın yasak olduğu bir ortamda bulunduğu tuvaletten çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Ardı ardına yayınladığı bu kareler binlerce beğeni aldı ve takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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