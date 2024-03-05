Şeyma Subaşı'nın Bahreyn pozları

Şeyma Subaşı, hem sosyal medya paylaşımlarıyla hem de özel hayatıyla sürekli gündemde kalıyor. Son olarak Bahreyn'de Formula 1 gibi büyük bir motor sporları organizasyonu için bulundu. Yarışlar sonrasında ise veliaht prensin düzenlediği bir partiye katıldı.

Gecede dikkat çeken derin göğüs dekolteli tarzıyla Subaşı, çekim yapmanın yasak olduğu bir ortamda bulunduğu tuvaletten çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Ardı ardına yayınladığı bu kareler binlerce beğeni aldı ve takipçilerinden yoğun ilgi gördü.



