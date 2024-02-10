Şeyma Subaşı'ndan tuhaf paylaşım: Akıyorum

Şeyma Subaşı, sık sık tatil deneyimlerini sosyal medya hesabından paylaşan bir isim. Son olarak Bali tatilinden uzaklara daldığı bir videoyu "Gerçekten bir rüya gibi!" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile düzenlenen muhteşem bir düğünde unutulmaz anlar yaşayan Şeyma Subaşı, mutluluğu ikinci evliliğinde de bulamadı. Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturduktan sadece birkaç gün sonra boşandılar.

Evliliğini hızlıca sonlandıran Şeyma Subaşı, tatil maceralarını devam ettiriyor.

Çeşitli ünlülerle aşk yaşadığı iddia edilen ancak hiçbirini doğrulamayan Şeyma Subaşı, aktif olarak kullandığı hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Şimdilerde sosyal medyada dikkat çeken Şeyma Subaşı, pencere kenarında uzaklara daldığı bir videoyu paylaşarak,"Hayatı sorunsuz bir şekilde yaşamak için akıyorum. Rüya gibi ama gerçek" notunu ekledi.