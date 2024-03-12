Şeyma Subaşı'ndan Ramazan paylaşımı: "Saygı gösterelim..."

Sosyal medyanın ünlü isimlerinden Şeyma Subaşı, bu kez yaptığı Ramazan paylaşımıyla gündeme geldi. Subaşı, 2.8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden Ramazan'la ilgili bir mesaj paylaştı.

Paylaşımında, "Tüm Müslüman kardeşlerime ve diğer dinlerden dostlarıma huzurlu bir Ramazan diliyorum. Bu güzel ayın dünyaya anlayış, kolaylık, pozitiflik ve barış getirmesini temenni ediyorum. Hep birlikte Ramazan'ın ruhuna saygı gösterelim ve onu kucaklayalım." ifadelerini kullanan Subaşı, Ramazan ayının önemine vurgu yaptı.



