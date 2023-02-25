Şeyma Subaşı'ndan büyük skandal! Hesabı kapatılacak mı?

Türkiye depremlerle sarsılırken umursamaz paylaşımlarıyla 400 bin takipçi kaybeden Şeyma Subaşı, bu kez dans ettiği anları paylaştı. Binlerce kişi, genç kadını BTK'ya şikayet etti.

Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada derin yaralar açan Kahramanmaraş merkezli depremler, Türk insanının zor zamanlarda nasıl birlik olduğunu bir kez daha gösterdi. Magazin ve sosyete dünyası da ellerinden gelen maddi ve manevi yardım için yarışırken Şeyma Subaşı'nın paylaşımları tepki topladı.

HESABI KAPATILABİLİR!



Binlerce vatandaş, Şeyma'yı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) şikayet etti. Bu şikayetler sonrasında genç kadının Instagram hesabına Türkiye'den erişimin kapatılabileceği söyleniyor.