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Gecce Magazin Haberleri

Şeyma Subaşı'ndan büyük skandal! Hesabı kapatılacak mı?

Kahramanmaraş merkezli depremler, herkesi derinden etkiledi. Türkiye tek yürek olup bölgeye maddi-manevi yardım yaparken Şeyma Subaşı, eğlenmeye doyamadı! Sosyal medyada sürekli neşeli hallerini paylaşan Subaşı, Son olarak dans videosu yayınladı. 400 bin kişi takibi bıraktı! Şeyma Subaşı'na şikayet yağdı.

Şeyma Subaşı'ndan büyük skandal! Hesabı kapatılacak mı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-02-2023 12:51

Türkiye depremlerle sarsılırken  umursamaz paylaşımlarıyla 400 bin takipçi kaybeden Şeyma Subaşı, bu kez dans ettiği anları paylaştı. Binlerce kişi, genç kadını BTK'ya şikayet etti.

Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada derin yaralar açan Kahramanmaraş merkezli depremler, Türk insanının zor zamanlarda nasıl birlik olduğunu bir kez daha gösterdi. Magazin ve sosyete dünyası da ellerinden gelen maddi ve manevi yardım için yarışırken Şeyma Subaşı'nın paylaşımları tepki topladı. 

HESABI KAPATILABİLİR!

Binlerce vatandaş, Şeyma'yı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) şikayet etti. Bu şikayetler sonrasında genç kadının Instagram hesabına Türkiye'den erişimin kapatılabileceği söyleniyor.

 

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