Şeyma Subaşı’ndan "Bikini" Dönüşü: Hem Paylaştı Hem Dua Etti!

Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu soruşturması kapsamında verdiği testin pozitif çıkmasıyla gündeme gelen ve ardından "tövbe" sürecine girdiğini açıklayan Şeyma Subaşı, radikal kararlarından çabuk döndü. "Bikinili pozlarımı zor görürsünüz" diyen Subaşı, kuralını bozarak siyah-beyaz iddialı karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.
"Maneviyat" ve "Bikini" Bir Arada
Uyuşturucu testinin ardından "samimi bir tövbe sürecindeyim" diyen ve odağını kızına, sağlığına ve inancına çevirdiğini belirten Subaşı, son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Paylaşımına eklediği spiritüel not ise dikkat çekiciydi:
"Duaların merhametle kabul olsun. Senin için yazılmış olan, en güzel haliyle sana ulaşsın. Ve kalbin, kendisinden daha büyük bir gücün desteğini her zaman hissetsin."
Sosyal Medyada "Ramazan" Tartışması
Subaşı’nın bu hamlesi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Maneviyata yöneldiğini açıklamasının ardından gelen bu pozlar, eleştiri oklarının hedefi oldu:
-
Eleştirenler: "Daha yeni tövbe etmiştin, Ramazan ayında bari paylaşmasaydın" yorumları öne çıktı.
-
Destekleyenler: Bazı takipçileri ise pozların eski olduğunu ve sanatçının yaşam tarzına müdahale edilmemesi gerektiğini savundu.
-
Tutarsızlık Vurgusu: "Zor görürsünüz" sözünün üzerinden çok geçmeden gelen bu paylaşım, "Şeyma yine bildiğimiz gibi" yorumlarına neden oldu.