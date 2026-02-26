Şeyma Subaşı’ndan "Bikini" Dönüşü: Hem Paylaştı Hem Dua Etti!

Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu soruşturması kapsamında verdiği testin pozitif çıkmasıyla gündeme gelen ve ardından "tövbe" sürecine girdiğini açıklayan Şeyma Subaşı, radikal kararlarından çabuk döndü. "Bikinili pozlarımı zor görürsünüz" diyen Subaşı, kuralını bozarak siyah-beyaz iddialı karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

"Maneviyat" ve "Bikini" Bir Arada

Uyuşturucu testinin ardından "samimi bir tövbe sürecindeyim" diyen ve odağını kızına, sağlığına ve inancına çevirdiğini belirten Subaşı, son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Paylaşımına eklediği spiritüel not ise dikkat çekiciydi:

"Duaların merhametle kabul olsun. Senin için yazılmış olan, en güzel haliyle sana ulaşsın. Ve kalbin, kendisinden daha büyük bir gücün desteğini her zaman hissetsin."

Sosyal Medyada "Ramazan" Tartışması

Subaşı’nın bu hamlesi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Maneviyata yöneldiğini açıklamasının ardından gelen bu pozlar, eleştiri oklarının hedefi oldu: