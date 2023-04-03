Şeyma Subaşı'ndan bekarlığa veda partisi!

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceklerini duyurmuş ve düğün davetiyelerini paylaşmıştı. "Mutluluğunu artık sosyal medya hesabından paylaşma Şeyma" diye kendini uyaran ünlü isim, "Mutluluk bir seçimdir ve ben bu şekilde çok mutluyum. Çok heyecanlıyım" sözleriyle sosyal medyada çok konuşulmuştu.

"SÜRPRİZ OLSUN"

"Ayın 5-6'sı Marakeş'te evleniyoruz inşallah. 250 kişi falan gelecek, sadece aile ve yakın arkadaşlar geliyor. Onun dışında pek fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sürpriz olsun, bana da sürpriz olsun" açıklamasını yapan fenomen, Amanyara'da bekarlığa veda partisi yaptı.

BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ YAPTI

Parti için tercih ettiği mini beyaz elbiseyi kısa bir duvak takarak tamamlayan Subaşı, bekarlığa vedasından renkli kareleri 2.9 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınladı.

"SÜSLÜ KELİMELER KULLANMAYACAĞIM"

Peş peşe yayınladığı fotoğraflara, "Paylaşacak o kadar çok şey var ki... Kendime saklayacak da çok şey var. Burada süslü kelimeler kullanmayacağım; ama bugün saf neşe, memnuniyet, hoşnutluk ve tatmin doluydu. Her an için minnettar olmaya devam edeceğim..." mesajını yazan ünlü isim, kısa sürede 67 bine yakın beğeni aldı.

"ÇOK MUTLU OL ŞEYMA"

Takipçileri, bir çocuk annesi Şeyma Subaşı'na; "Mutluluklar dilerim şimdiden", "Çok güzelsin ve kendi hayatını yaşadığın için tebrikler" ve "Çok mutlu ol Şeyma" gibi yorumlar yaparak iyi dileklerini dile getirdi.