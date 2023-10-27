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Şeyma Subaşı'dan sonra Hande Erçel de yaptı! Artık ücretli

Hande Erçel, sadece oyunculuğu ve aşk hayatıyla değil, aynı zamanda sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla da büyük ilgi görüyor. Instagram hesabında 31 milyon takipçiye ulaşan Erçel, artık abonelerine özel içerikler sunmaya başlıyor. Ünlü oyuncunun abonelik ücreti ise oldukça merak ediliyor.

Şeyma Subaşı'dan sonra Hande Erçel de yaptı! Artık ücretli
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-10-2023 11:36

Bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile mutlu bir beraberlik sürdüren Hande Erçel sık sık gündem oluyor. Bambaşka Biri dizisinde rol alan Erçel güzelliği ve oyunculuğuyla ilgi odağı olan isimlerden biri.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Erçel yeni bir özelliği uygulamaya başladı. Ünlü isim artık sosyal medya hesabından abonelere özel paylaşım yapacak. Hande Erçel’in özel paylaşımlarını görmek isteyenlerin aylık 32.99 TL ödeme yapması gerekecek.

Daha önce bu uygulamayı kullanan Şeyma Subaşı'nın abonelik ücreti en başta 69.99 TL olmuştu. Subaşı daha sonra bu ücreti 119.99 TL'ye kadar çıkarmıştı.

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