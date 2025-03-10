Şeyma Subaşı’dan eski eşi Mohammed Alsaloussi’ye sert sözler: “Karşımdaki adam deli, bir sosyopat”

Daha önce Acun Ilıcalı ile evliliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen 35 yaşındaki fenomen, Alsaloussi ile yalnızca 5 ay süren evliliğini “karanlık bir dönem” olarak nitelendirdi. Bold Agency Projects kanalında Ali Biçim’in sorularını yanıtlayan Subaşı, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Benim hayatıma bir girdi ve aynaya baktığımda kendime inanamadım. Kabul ettiğim şeyleri düşününce kendime saygım kalmadı. O dönemi çok ağır yaşadım ama o karanlıktan güçlü çıktım. Çok ağladım, kendimi kaybettim ama fark ettim ki karşımdaki adam deli, bir sosyopat. Seni her şekilde kandırabiliyor."

Şeyma Subaşı’nın bu açıklamaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, takipçileri fenomen isme destek mesajları yağdırdı. 5 aylık evliliği boyunca zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Subaşı, artık hayatında yeni bir sayfa açtığını belirtti.